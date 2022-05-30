قوات تحرير عفرين تعلن مقتل وإصابة 10 من جنود الاحتلال التركي و6 من مرتزقته- تم التحديث

كشفت القوات خلال بيان كتابي أصدرته اليوم الإثنين، مقتل 3 من جنود الاحتلال التركي وإصابة 7 آخرين. ومقتل اثنين من مرتزقته وإصابة 4 آخرين، وذلك خلال عمليتين نفذتهما في ناحية شيراوا التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة.

وجاء في نص البيان:

"نُفذت عمليات ردع ضد هجمات جيش الاحتلال التركي في الـ 26 و٢٧ من أيار الجاري. وفي هذا السياق:

نفّذت قواتنا في الـ 26 من أيار الجاري بين قريتي كوبلة وباصلة التابعتين لناحية شيراوا عمليةً استهدفت فيه عربةً مصفّحة من طراز كيربي. مما أسفر عن تدميرها ومقتل ٣ جنود من جيش الاحتلال التركي وإصابة ٧ آخرين.

نفّذت قواتنا في الـ 27 من أيار الجاري بين قريتي برج حيدر وكيمار التابعتين لناحية شيراوا عمليةً خاصةً ضد مجموعة من المرتزقة. مما أسفر عن مقتل مرتزقين اثنين وإصابة أربعةٍ آخرين.

وأسفرت العمليتان التي نُفّذتا خلال هذين اليومين عن مقتل ٣ جنودٍ من جيش الاحتلال التركي وإصابة ٧ آخرين، إضافةً لمقتل مرتزقين اثنين وإصابة ٤ آخرين".

(ر)