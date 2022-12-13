قوات تحرير عفرين تعلن مقتل مرتزقين وإصابة شرطيين تابعين لدولة الاحتلال التركي

كشفت قوات تحرير عفرين عن تفاصيل العمليات التي نفذتها ضد المحتلين في بيان كتابي أصدرته اليوم.

وجاء في نص البيان:"

للإعلام والرأي العام

تتصاعد هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بشكل متواصل منذ 19 تشرين الثاني، في كل مرة يتم استهداف الأماكن الآهلة بمواطنينا المدنيين.

رداً على هذه الهجمات

وفي هذا السياق في الرابع من كانون الأول قامت قواتنا بتنفيذ عملية نوعية ضد قاعدة الشرطة الخاصة بمنطقة إعزاز.

أسفرت العملية عن إصابة شرطيين وتدمير سيارة.

وفي السادس من كانون الأول تم تنفيذ عملية قنص ضد مرتزقة الاحتلال التركي في منطقة الباب.

نتيجة ذلك تم قتل مرتزق واحد.

وفي السابع من كانون الأول تم قتل مرتزق نتيجة عملية قنص في منطقة مارع.

ستستمر عمليات الرد على هجمات الجيش التركي المحتل ومرتزقته.

(م)