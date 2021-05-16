قوات تحرير عفرين تعلن مقتل جنود وعناصر استخبارات للاحتلال التركي

ونشرت قوات تحرير عفرين، اليوم، بيانًا بصدد العمليات التي تنفذها ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين ومحيطها.

وخلال البيان، أعلنت القوات عن نتائج عمليتين نفذتهما بتاريخ 10 أيار الجاري.

وجاء في نص البيان: "بتاريخ 10 أيار نفذت قواتنا عمليتين ضد جيش الاحتلال التركي في ناحية شيراوا.

العملية الأولى كانت بالقرب من قرية جيلبري، وخلالها استهدفت قواتنا قاعدة لجيش الاحتلال التركي، ونتج عنها مقتل جندي تركي".

وتابع البيان: "وفي ساعات ما بعد الظهيرة، نفذت العملية الثانية، حيث استهدفت في تمام الساعة 16.00 تجمّعًا لعناصر الاستخباراتMIT وجنود الاحتلال التركي بالقرب من قرية برادي، وأسفرت العملية عن مقتل عنصرين من الاستخبارات وإصابة اثنين آخرين بجروح".

(سـ)