قوات تحرير عفرين تعلن مقتل جندي و4 مرتزقة للاحتلال في عفرين ومحيطها

أصدرت قوات تحرير عفرين، اليوم، بيانًا إلى الرأي العام، بصدد العمليات التي تنفذها ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين ومحيطها.

وخلال بيان اليوم، أعلنت القوات عن حصيلة سلسلة من العمليات نفذتها في الفترة ما بين 17 -24 من شهر أيار الجاري.

وجاء في البيان:

"بتاريخ 17 أيار، نفذت قواتنا عملية في قرية حجيكا التابعة لراجو، استهدفت مرتزقة الاحتلال التركي، وأسفرت عن مقتل مرتزقين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح إلى جانب إعطاب عربة عسكرية تابعة لهم".

وتابع البيان "بتاريخ 18 أيار، أسفرت عملية قنص نُفذت في حي الأشرفية بمدينة عفرين عن إصابة مرتزقة بجروح.

وبتاريخ 19 أيار، استهدفت قواتنا بعملية قوات الاحتلال التركي في مدينة جرابلس المحتلة، إلا أن حصيلة القتلى والجرحى لم يتم تأكيدها.

وفي يوم 24 أيار، قُتل مرتزقان اثنان في عملية قنص نفذتها قواتنا بالقرب من قرية كفرخيش التابعة لإعزاز، وفي اليوم نفسه، استهدفت قواتنا بطائرة مُسيّرة من نوع درون نقطة لجنود جيش الاحتلال التركي في قرية كل جبرين، أسفرت عن مقتل جندي تركي وإصابة اثنين بجروح".

قوات تحرير عفرين خلال بيانها أكدت أن جنديًّا و4 مرتزقة لجيش الاحتلال التركي قتلوا خلال العمليات، فيما أصيب جنديان و3 مرتزقة بجروح.

(سـ)