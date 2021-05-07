قوات تحرير عفرين تعلن مقتل جندي و4 مرتزقة لجيش الاحتلال التركي

أصدرت قوات تحرير عفرين، اليوم، بيانًا إلى الرأي العام، كشفت من خلاله تنفيذها لـ 3 عمليات ضد جيش الاحتلال التركي.

وبحسب البيان، فإنه وبتاريخ 28 نيسان المنصرم، نفذت قواتها عملية في محيط قرية برج حيدر في ناحية شيراوا، أسفرت عن مقتل مرتزقين وإعطاب سيارتين تابعتين لهم.

وفي ذات اليوم، استهدفت القوات جنود ومرتزقة الاحتلال في مدينة عفرين، وخلال ذلك قُتل جندي إلى جانب مرتزق تابع للاحتلال، فيما أصيب جندي آخر و3 مرتزقة بجروح.

البيان أشار إلى أن عملية أخرى نفذت بتاريخ 30 نيسان، وذلك في قرية خولالكا بعفرين المحتلة، استهدفت مرتزقة جيش الاحتلال التركي، وأسفرت عن مقتل مرتزق وتعرض اثنين بجروح.

قوات تحرير عفرين أكدت أن العمليات التي نفذتها أسفرت عن مقتل جندي و4 مرتزقة لجيش الاحتلال، فيما أصيب جندي آخر و5 مرتزقة بجروح.

(سـ)