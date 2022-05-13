قوات تحرير عفرين تعلن مقتل 3 محتلين وإصابة آخر

وكشفت قوات تحرير عفرين عن تفاصيل العمليتين في بيان كتابي، اليوم.

جاء في نص البيان"

للإعلام والرأي العام

يواصل جيش الاحتلال التركي ومجموعات المرتزقة التابعة لها شنّ هجماتٍ عنيفة على المنطقة. إذ تستهدف في هذه الهجمات العديد من القرى والأهالي القاطنين فيها. كما تستمر عملياتنا الرادعة لهذه الهجمات. وفي هذا السياق نفّذت قواتنا في التاسع والعاشر من أيار الجاري عمليات ردع فعّالة ضد مرتزقة الاحتلال التركي.

في التاسع من أيار الجاري نفّذت قواتنا عملية هجوم على مرتزقة الاحتلال التركي في قرية مريمين التابعة لناحية شرا، مما أسفر عن مقتل مرتزقين اثنين وإصابة مرتزق آخر. كما تم الاستيلاء على سلاح من نوع AK-47.

هذا وأسفرت عمليةٌ قنصٍ نفّذتها قواتنا في العاشر من أيار الجاري في بلدة مارع عن مقتل مرتزق من مرتزقة الاحتلال التركي.

وأسفرت هذه العمليات التي نُفذت ليومين متتاليين عامة، عن مقتل ثلاثة مرتزقة من مرتزقة الاحتلال وإصابة مرتزق آخر".

(ر)

ANHA