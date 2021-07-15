قوات تحرير عفرين تعلن مقتل 3 جنود و6 مرتزقة في عفرين وريف حلب الشمالي

نشرت قوات تحرير عفرين، اليوم، بياناً بصدد العمليات التي تنفذها ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وشاركت معلوماتها ونتائجها مع الرأي العام.

القوات وخلال بيانها أكدت أن سلسلة من العمليات التي نفذتها أسفرت عن مقتل 6 مرتزقة وإصابة آخر بجروح و مقتل 3 جنود في جيش الاحتلال التركي.

وجاء في نص البيان" تستمر قواتنا بتنفيذ العمليات الانتقامية ضد الاحتلال التركي، ونفذت على أساسها عمليات في بلدتي ( الباب ومارع)، وناحيتي شرا وشيروا.

وتابع البيان : "في تاريخ 27 حزيران المنصرم، نفذت قواتنا عملية نوعية ضد مرتزقة الاحتلال في مدينة الباب، وخلالها قتل مرتزقان وأصيب آخر بجروح. وخلال يومي الـ5 و6 من تموز ، قتل 3 مرتزقة للاحتلال التركي، إثر عمليات قنص نفذتها قوتنا بنجاح".

وأضاف البيان معلومات عن عمليات أخرى نفذت بتاريخ الـ14 من تموز الجاري : " خلال عملية قنص في بلدة مارع قتل مرتزق للاحتلال، وفي ذات اليوم ونتيجة لعملية خاصة نفذتها قواتنا في قرية ميرمين في ناحية شرا دمرت سيارة عسكرية تابعة للمرتزقة، وفي قرية كوبل التابعة لناحية شيروا استهدفت قواتنا قاعدة لجيش الاحتلال التركي وعلى أثرها قتل 3 جنود، فيما دمرت مدرعة عسكرية بالكامل" .

(سـ)