قوات تحرير عفرين تعلن استشهاد مقاتلها آيريش زيارت

أصدرت قوات تحرير عفرين بياناً كتابيّاً اليوم، كشفت فيه سجل المقاتل آيريش زيارت الذي استشهد في إطار المرحلة الثانية لمقاومة العصر في عفرين المحتلة من قبل تركيا منذ عام 2018.

جاء نص البيان:

"ارتقى رفيقتا آيريش زيارت الذي التحق بصفوف قوات تحرير عفرين في إطار المرحلة الثانية لمقاومة العصر في عفرين، في منطقة عفرين في 15 آب الجاري وهو يؤدّي مهامه الثوريّة، ونحن تقدّم تعازينا لعائلة رفيقنا آيريش ولشعبنا بأسره ونعاهد الشهداء بصفتنا رفاقهم في السلاح على الانتقام لهم.

وُلد رفيقنا آيريش زيارت، (بشار أحمد) من المكون العربي، في ناحية شيراوا التابعة لمدينة عفرين، وتعرّف على حركة النضال في سبيل الحريّة وهو لا يزال صغيراً وأصبح من الشغوفين بهذا النهج، وعلى هذا الأساس وكما تحوّلت ثورة روج آفا خلال فترة قصيرة إلى ثورة للإنسانيّة جمعاء، فقد ارتأت مكونات المنطقة أيضاً الانخراط فيها ومن هذا المنطلق، بدأ الشبان والشابات الالتحاق بصفوف الثورة لمجابهة وحشية المجموعات المرتزقة الذين دمّروا سوريا، وأعربوا بذلك عن ولائهم للثورة.

وقد شهد الرفيق آيريش كشابٍ عربيّ على المقاومات والبطولات العظيمة لثورة روج آفا ضدّ الممارسات اللاإنسانيّة للمجموعات المرتزقة ولاسيما الاحتلال التركي. وعلى هذا الأساس وبالتحديد بعد احتلال الدولة التركيّة ومرتزقتها لمدينة عفرين، عاهد على السير على خطا الشهداء وتحرير أرضه من الاحتلال، فقد أثار احتلال عفرين حقداً وغضباً وكبيراً لديه وهو ما دفعه إلى اتّخاذ قرار الالتحاق بصوفنا في قوات تحرير عفرين.

إنّ وعدنا لشعبنا العفريني بتحرير مدينة عفرين من المحتلّين والخونة يتعزّز بمشاركة شخصيات شجاعة كالرفيق آيريش، ونحن نعتزّ بانضمام رفاق أبطال كالرفيق آيريش والذي يعبّر في الوقت ذاته عن الرفاقيّة والتلاحم بين الشعبين العربي والكردي. وقد أدّى الرفيق آيريش جميع مهامه ومسؤولياته بشجاعة وتضحية كبيرة منذ لحظة انضمامه إلى قواتنا وحتّى لحظة استشهاده، بدافع تحرير مدينته. وكان صاحب جهودٍ ومواقف بارزة في الحياة ولاسيما المجال العسكري، فقد طوّر من نفسه على الصعيد العسكري بحماسة وشغف كبيرين ولاسيما سلاح القنص واتّحد مع سلاحه، وقد دخل قلوب جميع رفاقه بتواضعه في الحياة. وعلى الرغم من صغر سنّه إلّا أنّه كان يؤدّي واجباته ومسؤولياته بنجاح، لذا أثبت نفسه ضمن قواتنا خلال فترة قصيرة وانخرط في الحياة بنشاط، لقد جسّد ثورة أخوّة الشعوب في قلبه وعقله.

نقدّم تعزينا لعائلة رفيقنا آيريش زيارت ولشعبنا الوطني بأسره مجدّداً، ونؤكّد على أنّ شهداءنا حاضرون في ذاكرتنا وخالدون في قلوبنا ما حيينا، ونعاهد على تحقيق أحلامهم وأمنياتهم وأن تظلّ راية التحرير التي سلّموها لنا ترفرف على الدوام وأن نحقّق الحرية لشعبنا بالتأكيد".

سجلّ الشهيد بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: آيريش زيارت

الاسم والكنية: بشار أحمد

اسم الأم: فكرية

اسم الأب: زهير

مكان وتاريخ الاستشهاد: منطقة عفرين/ 15 آب 2023

(ر)