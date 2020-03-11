قوات تحرير عفرين تعلن استشهاد مقاتل

أصدرت قوات تحرير عفرين اليوم بياناً للرأي العام بصدد استشهاد أحد مقاتليها خلال مقاومته للاحتلال التركي ومرتزقته.

وخلال البيان قالت القوات إن مقاتلها زنار قد تربى وكبر في كنف عائلة وطنية، وبمشاركته في المقاومة ضد الاحتلال التركي كان صاحب دور مهم وريادي

وتابع البيان: وخلال قيامه بالمهام الموكلة إليه والوقوف ضد هجمات الاحتلال التحق رفيقنا زنار بقافلة الشهداء .

هذا وتقدمت قوات تحرير عفرين وضمن بيانها بالعزاء لذوي الشهيد ورفاقه وعاهدت على مواصلة النضال حتى الوصول إلى النصر.

وسجل الشهيد زنار بحسب البيان هو:

الاسم الحركي: زنار آمد

الاسم والنسبة مسلم كورجي

اسم الأم: شهناز

اسم الأب: محمد

مكان الولادة: عفرين

مكان وتاريخ الاستشهاد: المرحلة الثانية من مقاومة العصر / 9 آذار 2020

(سـ)

ANHA