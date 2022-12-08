قوات تحرير عفرين تعلن استشهاد مقاتل أثناء تأدية مهامه الثورية

أصدرت قوات تحرير عفرين اليوم الخميس، بياناً، أعلنت فيه عن استشهاد مقاتل إثر تعرضه لحادثة أثناء قيامه بمهامه.

وجاء في نص البيان:

"استشهد رفيقنا فهمي محمد، الاسم الحركي سورو جيا، في 6 كانون الأول الجاري، إثر حادثة تعرّض لها وهو على رأس مهامه.

وُلد رفيقنا سورو في مدينة عفرين التي لم يتخلّ أهلها عنها وعن حبّهم للوطن والثقافة الكردايتية ودافعوا عنها على الدوام، على الرغم من كلّ الهجمات التي شنّها المحتلون على الأرض والثقافة، وقد تأثّر الرفيق سورو بالثقافة الوطنية التي تتمتع بها عائلته ومحيطه وبنى لنفسه شخصية مناضلة.

يتزايد خطر الإبادة الجسدية والثقافية على شعبنا في جميع أجزاء كردستان، ويتّضح وينكشف بشكل أكبر، ولهذا يرى أصحاب الضمير أنّ من واجبهم ومسؤولياتهم تجاه الشعب والوطن أن يخوضوا النضال. وعلى الرغم من إيقاف هجمات العدو المستبد هذه بشكل جزئي ووضع حدّ لسياسات الإبادة التي ينتهجها مع انطلاق ثورة روج آفا، إلّا أنّ شعبنا يتعرّض لهجمات دولة الاحتلال التركي المستبد بشكلٍ مباشرٍ منذ عام 2018.

أثناء الهجمات التي شنّتها دولة الاحتلال التركي على عفرين، انخرط كل إنسانٍ وطنيّ في جبهات المقاومة ضد الهجمات لتأدية واجباته ومسؤولياته تجاه الشعب والوطن، وعلى هذا الأساس انضمّ رفيقنا سورو إلى جبهات المقاومة وحارب ضدّ دولة الاحتلال التركي المستبدة التي تقود وتنتهج سياسات الإبادة بحقّ شعبنا.

وشارك رفيقنا سورو في المرحلة الثانية لمقاومة العصر بعد المقاومة في عفرين، عندما كانت قواتنا تنفّذ عملياتها ضدّ المحتل، وقد تولّى أعمالاً ومهام كثيرة في قواتنا، ولم يكن ينشغل بعملٍ واحدٍ فحسب بس تولّى أعمالاً عديدة. كان مقاتلاً منضبطاً وجيّداً وصادقاً ومحبوباً بين رفاقه.

سنجعل من ذكرى رفيقنا سورو أساساً لنضالنا في سبيل الحرية ونحييها على الدوام. نتقدّم بتعازينا لأسرة شهيدنا وشعبنا الوطني بأسره ونؤكّد على تتويج نضالنا بالحرية.

سجل رفيقنا الشهيد كالتالي:

الاسم الحركي: سورو جيا

الاسم والكنية: فهمي محمد

اسم الأم: زلوخ

اسم الأب: عبد الله

مكان وتاريخ الاستشهاد: منطقة عفرين/ 6 كانون الأول عام 2022.

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