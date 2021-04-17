قوات تحرير عفرين تعلن استشهاد أحد مقاتليها وتؤكد مقتل 8 مرتزقة

أصدرت قوات تحرير عفرين، اليوم، بيانًا إلى الرأي العام، بصدد العمليات التي نفذتها قواتهم ضد جيش الاحتلال التركي في الفترة الممتدة بين 8 إلى 14 نيسان الجاري.

وخلال البيان، كشفت القوات عن نتائج العمليات، فيما أعلنت عن استشهاد المقاتل آلان بينه.

هذا وجاء في نص البيان:

"بتاريخ 8 نيسان، نفّذت قواتنا عملية، استهدفت مرتزقة الاحتلال التركي في قرية حلوبية، التابعة لناحية شرا، أسفرت عن مقتل 3 مرتزقة، بالإضافة إلى إصابة مرتزقين اثنين بجروح.

وفي يوم 11 نيسان، استهدفت قواتنا نقطة عسكرية لمرتزقة الاحتلال التركي في مركز مدينة عفرين، نتج عن الاستهداف مقتل اثنين من المرتزقة، وإصابة 13 آخرين بجروح مختلفة.

وبتاريخ 12 نيسان، نفّذت قواتنا عملية أخرى في مركز المدينة، وذلك على طريق قرية ترنده، وخلالها قُتل مرتزقان اثنان وأُصيب 4 آخرون، فيما أعطبت إلى جانب ذلك سيارة تابعة لمرتزقة الاحتلال.

بتاريخ 14 نيسان، استهدفت قواتنا عربة عسكرية لمرتزقة الاحتلال التركي في بلدة الباب، وقُتل إثر ذلك مرتزق، ودُمّرت العربة".

وتابع بيان قوات تحرير عفرين "بتاريخ 16 نيسان الجاري، اندلعت اشتباكات بين وحدة من قواتنا وجيش الاحتلال التركي في محيط ناحية شرا، وخلال الاشتباك قُتل عدد من جنود الاحتلال وأصيب آخرون، ولم نتمكن من تحديد عددهم".

وأضاف البيان حول الاشتباكات "وخلال الاشتباكات وبعد مقاومة بطولية، ارتقى رفيقنا آلان بينه إلى مرتبة الشهادة".

قوات تحرير عفرين، وخلال بيانها تقدّمت بالعزاء إلى ذوي الشهيد آلان وعاهدت على المقاومة حتى تحرير عفرين.

وسجل الشهيد وفق البيان هو:

الاسم الحركي: آلان بينه

الاسم والكنية: باسل حسن

اسم الأم: نادية

اسم الأب: نضال

مكان الولادة: عفرين/ شيراوا

مكان وتاريخ الاستشهاد: شرا/ 16نيسان 2021