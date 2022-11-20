قوات تحرير عفرين تعلن استشهاد 5 من مقاتليها جراء هجمات الاحتلال

أصدرت قوات تحرير عفرين، اليوم الأحد بياناً إلى الرأي العام، حول الهجمات التي شنتها دولة الاحتلال التركي على المنطقة بعد منتصف ليلة أمس السبت.

جاء في نص البيان:

"تواصل الدولة التركية المحتلة والفاشية هجماتها على شعبنا المهجر دون انقطاع منذ احتلال مدينة عفرين وحتّى الآن. وقد قامت مؤخراً وبالتحديد خلال ساعات الليل من يوم الـ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني بشنّ غارات جويّة على العديد من مناطق شمال وشرق سوريا وروج آفا. إذ استهدفت في هذه الهجمات العديد من الأماكن والمناطق الآهلة بالمدنيين.

وفي الوقت ذاته؛ استهدفت غارات جوية مكثفة منطقتي تل رفعت وشرا وقرى بيلونية وشيخ عيسى ومنغ وشوارغة والعديد من الأماكن والمناطق التي يقطنها شعبنا المهجّر. وأسفرت هذه الهجمات عن استشهاد 5 من مقاتلينا وإصابة اثنين من المدنيين العزّل. كما تمّ في هذه الهجمات استهداف العديد من قواعد الجيش السوري. الأمر الذي أسفر عن مقتل ما لا يقلّ عن 20 جندياً من قوات النظام السوري وإصابة ما لا يقل عن 20 جندياً آخرين.

ونحن في قوات تحرير عفرين، نؤكّد على أنّه كما دافعنا عن شعبنا ضد هجمات الجيش التركي المحتل حتّى الآن، فسندافع عن شعبنا ومناطقنا بعزم أكبر من الآن فصاعداً أيضاً. ونؤكّد على أنّ هذه الهجمات التي شنها جيش الاحتلال التركي على أراضينا وشعبنا لن تمرّ دون رد.

نقدّم تعازينا لجميع أبناء شعبنا وأسر شهدائنا، ونتمنّى الشفاء العاجل لجميع الجرحى".

(س ر)

ANHA