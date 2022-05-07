قوات تحرير عفرين تعلن عن سجل مقاتل استشهد خلال المرحلة الثانية من مقاومة العصر

الإعلان عن سجل المقاتل الذي استشهد قبل يومين جاء في بيان كتابي نشرته القوات، اليوم.

وجاء في نص البيان:"

نستذكر رفيقنا فدكار بإجلال

للإعلام والرأي العام

استشهد رفيقنا فدكار في الخامس من أيار الجاري وهو على رأس مهامه.

في سياق المرحلة الثانية من مقاومة العصر يُخاض بعد احتلال عفرين نضال لا مثيل له في سبيل تحريره. وفي إطار نضالنا ضد الاحتلال يتوجّه شبابنا للانخراط في صفوف قواتنا، وقد كان الرفيق فدكار أحد هؤلاء الشباب. ترعرع رفيقنا فدكار في كنف عائلةٍ وطنية في منطقة المقاومة؛ عفرين. وقد تأثر بوطنية عائلته من جهة وانخراط أقاربه في صفوف الثورة من جهةٍ أخرى. وقد اتّخذ رفيقنا فدكار قرار الانضمام لصفوف نضال الحرية بعد احتلال عفرين، إذ أخذوا على عاتقهم أصعب المهام الثورية وقد تولّى رفيقنا هذه المهمة المقدّسة قلباً وروحاً حتّى آخر لحظةٍ من حياته.

سوف نتابع مسيرة نضال رفيقنا فدكار ونسير على خطاه ونعد بأننا سنحرر كل شبر محتلٍ من أرضنا. نقدم تعازينا لعائلة رفيقنا، الشهيد فدكار ولشعبنا المقاوم.

سجل الشهيد بحسب البيان هو كالتالي:

الاسم الحركي: فدكار

الاسم والكنية: علي بشير

اسم الأم: أمل

اسم الأب: محمد

مكان الولادة: عفرين

تاريخ الاستشهاد: 5 أيار 2022

(ر)