قوات تحرير عفرين تعلن القضاء على 5 من مرتزقة الاحتلال التركي

اصدرت قوات تحرير عفرين اليوم بياناً، بصدد عملياتها العسكرية التي تنفذها ضد الاحتلال التركي ومرتزقته.

بيان اليوم أشار إلى إنه ونتيجة العمليات قتل 5 من مرتزقة الاحتلال فيما أصيب 4 أخرين بجروح .

وجاء في نص البيان:

"نفذت قواتنا عملية قنص استهدفت أحد مرتزقة الاحتلال التركي في منطقة الباب، حيث قُتل على الفور. كما نفذت قواتنا في الوقت ذاته عملية هجومية استهدفت حاجز للمرتزقة قُتل على اثرها مرتزقين اثنين.

نفذت قواتنا عملية قنص استهدفت مجموعة من مرتزقة الاحتلال التركي في محيط مدينة مارع، حيث قُتل مرتزق واحد.

نفذت قواتنا عملية نوعية استهدفت إحدى تحصينات مرتزقة الاحتلال التركي في قرية باسوطة التابعة لناحية شيراوا، حيث أُصيب أربعة مرتزقة بجروح.

بتاريخ4 حزيران:

نفذت قواتنا عملية قنص استهدفت أحد مرتزقة الاحتلال التركي في منطقة مارع، حيث قُتل على الفور.

وكحصيلة لعمليات قواتنا، قُتل خمسة مرتزقة وأُصيب أربعة آخرين بجروح".

(سـ)