قوات تحرير عفرين تعلن القضاء على 14 مرتزقًا تابعًا للاحتلال التركي

أصدرت قوات تحرير عفرين اليوم، بيانًا إلى الرأي العام بصدد العمليات التي تنفذها ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين .

وخلال بيان اليوم، أشارت القوات إلى أن العملية جاءت انتقامًا لرفاقهم الشهداء الذين استشهدوا بتاريخ 13 حزيران الجاري.

وجاء في نص البيان:

"بتاريخ 19 حزيران الجاري:

نفذت قواتنا عملية انتقامية نوعية استهدفت عدة نقاط عائدة لمرتزقة الاحتلال التركي في المنطقة الواصلة بين قريتي كفر نبو وبرادة التابعتين لناحية شيراوا في منطقة عفرين، حيث قُتل خلالها 14 مرتزقًا، وأُصيب عدد آخر بجروح، كما استولت قواتنا على كمية من الأسلحة والذخيرة العائدة للمرتزقة وهي كالتالي:

4 قطع سلاح AK-47 وجعبة واحدة.

1 قطعة سلاح BKC مع ذخيرتها.

1 قطعة سلاح RPG-7

1 قطعة سلاح برنو

1 قطعة منظار رؤية حراري (THERMAL).

3 أجهزة موبايل.

تأتي هذه العملية انتقامًا لرفاقنا الشهداء آكر عفرين، جودي رستم، ويلماظ عفرين الذين استشهدوا بتاريخ 13 حزيران الجاري.

ويواصل جيش الاحتلال التركي قصفه المدفعي للمناطق والقرى الآهلة بالمدنيين في ناحيتي شيراوا وشرا، كما تحلق طائرات الاستطلاع التابعة للاحتلال في سماء المنطقة بشكل مستمر".

(سـ)