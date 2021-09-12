قوات تحرير عفرين تعلن القضاء على 11 مرتزقاً خلال سلسلة عمليات ردع

أصدرت قوات تحرير عفرين، اليوم، بياناً، للرأي العام، بصدد العمليات التي نفذتها ضد الاحتلال التركي ومرتزقته.

البيان أشار إلى العمليات التي نفذت في المدة ما بين تاريخ 7 أيلول الجاري ولغاية الـ10 منه.

وجاء في البيان "بتاريخ 7 أيلول نفذت قواتنا عملية في ناحية شرا، استهدفت موقع لجيش الاحتلال التركي، وخلالها داهمت قواتنا الموقع وقتل على أثرها 5 مرتزقة، وأصيب اثنين آخرين بجروح، فيما أعطبت دراجة نارية وسلاح دوشكا خلال العملية.

هذا واستولت قواتنا أيضاً على سلاحين من نوع AK-47 وآخر من نوع BKC وجهاز لاسلكي إضافة لجهاز خليوي وهويات عائدة للمرتزقة".

وتابع البيان، أنه "وبتاريخ 9 أيلول، قتل 3 مرتزقة في قرية تل مالد التابعة لناحية مارع، وذلك نتيجة عملية نفذت ضدهم، فيما أصيب مرتزق آخر على إثرها".

فيما أكد "إن 3 مرتزقة آخرين قُتلوا وأصيب آخر بجروح، في عملية خاصة نفذت ضدهم بتاريخ 10 أيلول في قرية كلجبرين التابعة لإعزاز".

قوات تحرير عفرين أعلنت إنه وخلال سلسلة العمليات قتل 11 مرتزقاً، فيما أصيب 4 أخرون بجروح متفاوتة.

(سـ)