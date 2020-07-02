قوات تحرير عفرين تعاهد على محاسبة الاحتلال لجرائمه بحق أهالي عفرين

وأصدرت قوات تحرير عفرين اليوم، بيانًا إلى الرأي العام بصدد هجمات الاحتلال التركي وجرائمه بحق أهالي عفرين .

وخلال بيانها قالت: إن الاحتلال يواصل استهدافه لأهالي عفرين المُهجّرين، مؤكدًا على محاسبة مرتكبي الجرائم.

ونص البيان:

"يواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته هجماتهم على مناطق عفرين والشهباء، مستهدفين وبشكل مباشر أهالي عفرين المُهجّرين الذين اضطروا إلى ترك مناطقهم بعد احتلالها.

علاوة على الانتهاكات اللاإنسانية التي يرتكبها الاحتلال ومرتزقته بحق أهالي عفرين، تتعرض المنطقة بشكل يومي إلى القصف بكافة الأسلحة الثقيلة والطائرات المُسيّرة، حيث تسببت خلال الفترة الأخيرة بنشوب الحرائق لأكثر من 14 مرة، في مزارع المدنيين وممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية، حيث ألحق أضرارًا مادية كبيرة بتلك المزارع.

وبصدد ذلك، نحن في قوات تحرير عفرين نجدد عهدنا وتأكيدنا لشعبنا على أن تلك الجرائم لن تمر دون محاسبة".

(سـ)

ANHA