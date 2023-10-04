قوات سوريا الديمقراطية: المزاعم التركية هي للفت الأنظار عن مشاكلها الداخلية

ونشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً مقتضباً حول مزاعم دولة الاحتلال التركي بمرور منفذي هجوم أنقرة من الأراضي السورية.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية إن "جميع الادعاءات التي يسوقها المسؤولون الأتراك حول مرور منفذي هجوم العاصمة التركية أنقرة أو استخدام مناطقنا غير صحيحة ومكررة".

وأكدت أن هذه المزاعم "تأتي استكمالاً لحلقة الاتهامات الباطلة التي لطالما انتهجتها تركيا خلال الفترة الماضية للفت الأنظار عن مشاكلها وأزماتها الداخلية والتمهيد لجرائم التطهير العرقي والإبادة بحقّ شعبنا".

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية في الختام على نهجها الثابت في ضمان الأمن الداخلي والإقليمي.