قوات سوريا الديمقراطية: الاحتلال التركي ارتكب جريمة ضد المدنيين في ريف كوباني

واصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً أعلن فيه ارتكاب الاحتلال التركي جريمة ضد المدنيين في ريف كوباني.

وجاء في نص البيان:

"يواصل جيش الاحتلال التركي ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية بحق أهالي مناطق شمال وشرق سوريا، حيث يحاول من خلالها كسر إرادة شعبنا والتمهيد لتنفيذ مشاريعه الاحتلالية بهجمات تستهدف المدنيين والبنية التحتية للمنطقة بشكل مباشر.

ارتكب جيش الاحتلال، اليوم، الساعة الواحدة والنصف ظهراً، في قرية الرقاص بناحية جلبية، جريمة أخرى واستهدف مجموعة من المدنيين بهجوم بطائرة استطلاعية أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل يبلغ من العمر 12 عاما اسمه ويسي محمد ويسي وجرح مواطن.

وقد أضيفت هذه الجريمة إلى جرائم الاحتلال التركي، حيث وصل عدد الشهداء المدنيين الذين استشهدوا في هجمات جيش الاحتلال خلال شهر إلى 16 شهيداً".

ANHA