قوات سوريا الديمقراطية تطلق حملة أمنية في منطقة الكبر بريف دير الزور الغربي

في الآونة الأخيرة شهدت مناطق دير الزور ارتفاعاً في وتيرة الاغتيالات التي استهدفت أعضاء من الإدارة المدنية بدير الزور ووجهاء عشائر في مناطق عدة من قبل خلايا إرهابية تتبع لمرتزقة داعش وجهات خارجية أخرى.

وبهذا الصدد أعلنت قوات سوريا الديمقراطية إطلاق حملة أمنية في منطقة الكبر في ريف دير الزور الغربي، وذلك عبر بيان قرئ في ريف دير الزور الغربي من قبل قائد مجلس دير الزور العسكري أبو ليث خشام.

وجاء في مستهل البيان:

"بعد تنشط الخلايا الإرهابية من مرتزقة داعش في ريف دير الزور الغربي حيث قامت الخلايا الإرهابية باستهداف إحدى نقاطنا العسكرية في المنطقة قامت قوات مجلس دير الزور العسكري في المنطقة والأجهزة الأمنية بمتابعة تحركات الخلايا الإرهابية وضبط إحداثياتهم ".

ولفت البيان "حيث قامت قواتنا بفرض بطوق أمني على منطقة الكبر واستهداف الخلايا الإرهابية واعتقال عدد منهم وضبط أسلحة بحوزتهم كانوا يستهدفون بها النقاط الأمنية".

وأضاف "لقد لاقت الحملة الأمنية ترحيباً من أهالي منطقة الكبر وانضموا مع قواتنا في العملية الأمنية وطالبوا بتكثيف الحواجز الأمنية وتكثيف العمليات الأمنية في المنطقة".

وأكد البيان أن قوات سوريا الديمقراطية مستمرة "بعملياتها الأمنية في المنطقة بشكل كامل وموسع وملاحقة فلول الإرهاب أينما كانوا لضبط الأمن والاستقرار في المنطقة".

وبهذا الصدد تحدث لوكالتنا أحد أهالي منطقة الكبر في ريف دير الزور الغربي ،عبدالله السالم، وقال: "نشكر قوات سوريا الديمقراطية على جهودهم التي بذلوها لضبط الأمن والاستقرار في عموم دير الزور بشكل عام ومنطقة الكبر بشكل خاص وإننا مع قواتنا قوات سوريا الديمقراطية لدحر أي عمل إرهابي".

وأوضح السالم "نحن كأهالي منطقة الكبر ندعم قوات سوريا الديمقراطية بكل ما أوتينا من قوة لنعيش في سلم وأمان وإننا يد بيد مع قواتنا قوات سوريا الديمقراطية".

وطالب السالم "نطلب بتكثيف الحملات الأمنية لأننا ضد العمليات التخريبية وضد أي عمل إرهابي يمس أمن واستقرار المنطقة.

أما المواطن رضا المحمد فشكر أيضاً قوات سوريا الديمقراطية لتعاونها مع الشعب وتلبية نداء الأهالي للقيام بالحملات الأمنية ومحاربة الفساد وضرب فلول الخلايا الإرهابية".

وأوضح المحمد بأن هدف الخلايا الإرهابية هو ضرب أمن واستقرار المنطقة وزرع الفتن "ونحن ضد هذه الأعمال الإجرامية التي تقوم بها هذه الخلايا وسنتصدى مع قواتنا قوات سوريا الديمقراطية لهذا الإرهاب الذي يحاول ضرب أمن واستقرار المنطقة".

وأنهى المحمد حديثه بالقول "نحن ندعم قوات سوريا الديمقراطية ونطالب ببسط الأمن والاستقرار في المنطقة ونحن معها ضد أي عمل يمس أمن واستقرار مناطق شمال شرق سوريا".

(ك)

ANHA