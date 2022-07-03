قوات سوريا الديمقراطية تستذكر القيادية مزكين كوباني

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً، بصدد استشهاد القيادية مزكين كوباني جراء هجوم بطائرة مسيّرة تركية في الثاني من شهر تموز الجاري. جاء فيه:

"نفذت دولة الاحتلال التركي، بتاريخ الثاني من شهر تموز الجاري، هجوماً بطائرة مسيّرة في الرقة، أسفر عن استشهاد القيادية في قوات سوريا الديمقراطية مزكين كوباني وإصابة مقاتلين آخرين".

وذكر البيان "القيادية مزكين كوباني، الاسم الحقيقي سهام مسلم، انضمت إلى ثورة روج آفا منذ بداية انطلاقتها. مزكين كوباني من أهالي مدينة كوباني المقاومة، عاشت في كنف أسرة وطنية كبيرة. القيادية، وخطت خطوات ثورية بروح مقاومة الحرية في كوباني، وإيماناً منها بالحياة الحرة الكريمة التي لا تقبل الاستسلام للمحتلين، عملت على تعميق شخصيتها وروحها، وتحولت إلى رمز للمرأة المقاوِمة على نهج المرأة الحرّة. ناضلت في حلب حتى سري كانيه، وزينت نضال الحرية، وشاركت جميع التجارب التي اكتسبتها في معارك حلب مع رفاقها في كل مكان. ناضلت فيه، وجسّدت موقف المرأة المناضلة في مواجهة جميع عقليات الاحتلال التي تستهدف النساء الثوريات".

وتوجه البيان بالعزاء لعائلة الشهيدة مزكين، وأضاف: "نكرر ونقول للقوى المحتلة إننا نكبر مع الالتزام بذكرى الشهداء، وأن مبدأنا الأساسي في الرفاقية والثورية هو الانتقام لشهدائنا".

كما طالب البيان جميع أبناء الشعب "بتصعيد النضال وأداء مهاهم الوطنية أكثر من أي وقت مضى، وتنظيم صفوفهم وفق حرب الشعب الثورية من أجل ضمان حياة حرة ووطن حر".

وسجل الشهيدة مزكين كوباني بحسب البيان:

الاسم : مزكين كوباني.

الاسم الحقيقي: سهام أحمد

اسم الأم: أمينة

اسم الأب: أحمد

محل وتاريخ الولادة: كوباني 1990

مكان وتاريخ الاستشهاد: الرقة 2 – 7 – 2022