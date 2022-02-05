قوات سوريا الديمقراطية ترسل مساعدات إغاثية لأهالي حيي غويران والزهور

أرسلت قوات سوريا الديمقراطية مواداً إغاثية إلى أهالي حيي غويران والزهور في مدينة الحسكة المتضررين نتيجة هجوم مرتزقة داعش على سجن الصناعة الواقع في حي غويران، وتسبب الهجوم بأضرار بممتلكات المدنيين.

وتوقف الكثير من أهالي حيي غويران والزهور عن أعمالهم نتيجة الهجوم، بالإضافة إلى نزوح العديد منهم إلى أحياء مجاورة.

الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الحسكة خبات سليمان قال إن المجلس استلم شاحنتين محملتين بالمواد الإغاثية لأهالي حيي غويران والزهور.

وأضاف سليمان: " تم تسليم المساعدات الإغاثية لمجلس المقاطعة، وسيتم توزيعها في الأيام المقبلة على الأهالي الأكثر تضرراً في حيي الزهور وغويران".

وشكر الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الحسكة خبات سليمان قوات سوريا الديمقراطية على هذه المبادرة ومساعدتها للأهالي.

(ك)