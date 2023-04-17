قوات سوريا الديمقراطية ترد على ادعاءات وزارة دفاع الاحتلال التركي

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً كذبت فيه ادعاء وزارة الدفاع التركية حول إقدام قواتهم على تنفيذ هجمات شمال حلب.

وجاء في البيان:

"استهدف الاحتلال التُّركيّ خلال الأيّام الثَّلاثة الأخيرة مناطق الشَّهباء وريف منبج بالأسلحة الثَّقيلة والمدفعيّة والدبّابات.

هذه الهجمات العشوائيّة، تستهدف بالدَّرجة الأولى منازل المدنيّين. ورغم أنَّها لم تسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، لكنَّ ممتلكاتهم ومنازلهم تعرَّضَت لأضرارٍ كبيرةٍ.

وادَّعى وزير دفاع دولة الاحتلال التُّركيّ بأنَّه في ليلة 16 إبريل/ نيسان شَنَّت وحدات حماية الشعب (YPG) هجوماً على نقاطهم العسكريّة في شمال حلب، وجرح فيه /4/ جنود لها.

ادّعاءاتهم هذه غير صحيحة. كما ادّعت أنّه أثناء ردِّها على الهجوم استشهد /10/ من مقاتلينا. ادّعاؤهم هذا أيضاً غير صحيح. في الثَّلاثة أيّام الأخيرة، لم نفقد أيّاً من مقاتلينا جرّاء هجمات جيش الاحتلال التُّركيّ."