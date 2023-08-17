قوات سوريا الديمقراطية تقضي على متزعم مرتزقة داعش في المنطقة الشرقية

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم، بياناً حول سير العمليات ضد خلايا مرتزقة داعش، جاء فيه:

"ضمن إطار عملياتها المستمرة ضد فلول خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي؛ نفذت وحدات مكافحة الإرهاب (YAT) التابعة لقواتنا، قوات سوريا الديمقراطية، وبمشاركة وتعاون من قوات التحالف الدولي، وجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق (CTG)، عملية أمنية محكمة وخاصة في مركز مدينة الرقة، استهدفت متزعماً "مرموقاً" في تنظيم "داعش" الإرهابي يدعى “إبراهيم العلي” الملقب بـ ”أبي مجاهد”، وهو المسؤول “الأمير” العام في المنطقة الشرقية.

تَم تنفيذ العملية بعد مراقبة دقيقة ومستمرة لتحركات المتزعم الإرهابي، حيث تمكنت وحداتنا، وبدعم ومراقبة جوية من قوات التحالف الدولي، من اقتحام المبنى الذي يتحصن فيه المتزعم الإرهابي، فبدأ بإطلاق النار على عناصر وحداتنا، واضطرت وحداتنا للتعامل معه بالمثل، ما أدى إلى مقتله.

وبعد العملية؛ صادرت قواتنا كمية من الأسلحة والمعدات العسكرية كانت بحوزة الإرهابي، وهي كالتالي:

- بندقية كلاشينكوف من طراز “AK– 47” عدد /1/.

- مخازن بندقية كلاشينكوف من طراز “AK – 47” عدد /7/.

- كمية من طلقات بندقية كلاشينكوف من طراز “AK – 47”.

- هواتف ذكية عدد /4/.

- حاسوب عدد /1/.

- جهاز “WIFI” عدد /1/.

- وثائق وثبوتيات شخصية.”

(ف)