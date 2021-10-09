أنهت, اليوم السبت, أكاديمية الشهيد "أكاد ماربيشو" للتدريب العسكري التابعة للمجلس العسكري السرياني, دورة تدريبية لـ"50" مقاتلاً انضموا إلى قوات سوريا الديمقراطية.

وحملت الدورة التي استمرت مدة 45 يوماً اسم الشهيد "اريوس حسكة" تلقى المنضمون خلالها دروساً فكرية, وأساليب الحرب الخاصة وحقيقة المرأة, إلى جانب تلقيهم التدريبات العسكرية وكيفية استخدام الأسلحة بمختلف أنواعها.

وشارك في مراسم تخريج الدورة المجلس العسكري السرياني, قيادات من قوات سوريا الديمقراطية, بالإضافة إلى أعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية والأهالي.

المراسم بدأت بالوقوف دقيقة صمت, تلاها عرض عسكري قدمه المقاتلون المتخرجون من دورة الشهيد "اريوس حسكة".

وفي المراسم تحدث القيادي في المجلس العسكري السرياني أوروم السرياني, والذي هنأ المتخرجين وتمنى لهم النصر والتوفيق في مهامهم العسكرية.

وبين أوروم السرياني, أن التدريب العسكري يزيد من خبرة المقاتلين.

وأضاف السرياني: "في الذكرى الثانية لاحتلال مدينتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض نشدد على أن دروتنا ستزيد من عزيمتنا بإنهاء الاحتلال واسترجاع مناطقنا, وعودة أهاليها".

وأكد أوروم السرياني, بأنهم سيسيرون على خطا الشهداء حتى تحرير آخر شبر من أراضيهم المقدسة.

وانتهت المراسم بالإدلاء بالقسم على الالتزام بالمبادئ والقيام بواجبهم, وبهتافات تحيي الشهداء.

(ه أ/ل)

ANHA