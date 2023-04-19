قوات سوريا الديمقراطية تلقي القبض على متزعم سابق لمرتزقة داعش

وذكر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أن العملية جرت في بلدة جديد بكارة، بدعم عبر المراقبة الجوية من التَّحالف الدّولي، حيث تم القبض على المتزعم الذي نشط في نقل الأسلحة والعبوات الناسفة والذخيرة والأموال إلى خلايا مرتزقة داعش في منطقة دير الزور وشمال وشرق سوريا، كما نشط في رسم خطط الهجمات للخلايا التي يقودها.

كما أكدت أن قواتها تواصل جهودها بدعم ومشاركة من قوَّات التَّحالف الدّولي، للحفاظ على الاستقرار في شمال وشرق سوريا، وحماية الأهالي، بضرب خلايا داعش الإرهابية والقبض على متزعميهما وعناصرها ممن يهددون السكان وينفذون الهجمات ضد القوَّات العسكرية والأمنية والمؤسسات الإدارية في مناطق متفرقة من شمال وشرق سوريا.