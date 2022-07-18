قوات سوريا الديمقراطية تلقي القبض على مرتزق من داعش في ريف دير الزور

حسب المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فقد "نجحت وحدات مكافحة الإرهاب (YAT) في مراقبة تحركات واتصالات مرتزق تابع لتنظيم داعش الإرهابي في ريف دير الزور الشرقي الشمالي، ومنعته من تنفيذ عمليات إرهابية كانت مخططة لاستهداف القوات العسكرية وكوادر المؤسسات الخدمية في المنطقة".

وفقاً له داهمت الوحدات مكان إقامة "الإرهابي" بناء على عمليات التعقب، وألقت القبض عليه وبحوزته أسلحة وأجهزة اتصالات.

وأحالت الوحدات، "الإرهابي" المقبوض عليه إلى التحقيق بناء على أدلة وشواهد صوتية ومصورة، حيث سيتم تقديمه إلى المحكمة لينال جزاءه.

(ف)