قوات سوريا الديمقراطية تلقي القبض على أبرز الميسرين لخلايا داعش في ريف الرقة

نشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، معلومات العملية، خلال بيان نشره على الموقع الرسمي للقوات.

وخلال ذلك أشار المركز الإعلامي :" ليلة البارحة الخميس، 28 سبتمبر/ أيلول، نفَّذت وحدات مكافحة الإرهاب (YAT) التّابعة لقوّاتنا وقوّات التَّحالف الدّوليّ، عمليّة أمنيّة مشتركة استهدفت أحد أبرز الميسرين لخلايا تنظيم داعش الإرهابي ويدعى “ممدوح أبراهيم الحجي والملقب بأبو يوسف".

وأكد أن العمليّة الناجحة جرت غربي مدينة الرقة، "واسفرت عن القاء القبض على الإرهابي الخطير “أبو يوسف” والذي كان ينشط بتسيير عمل خلايا تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة".

(سـ)