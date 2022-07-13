قوات سوريا الديمقراطية تكشف سجل ثلاثة من مقاتليها ارتقوا شهداء

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم بياناً، كشف فيه سجل ثلاثة من مقاتليه، ارتقوا شُهداءَ أثناء أدائهم لواجباتهم العسكريّة، جاء فيه:

"تتعرَّضَ شمال وشرق سوريّا لاعتداءات مستمرّة من قبل الاحتلال التُّركيّ ومرتزقته، عبر استهدافها بشتّى أنواع الأسلحة الثَّقيلة والطائرات المُسيّرة، إلى جانب تحرّكات الخلايا النّائمة لتنظيم “داعش” الإرهابيّ. وأبدى مقاتلونا من قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة بطولات لا نظيرَ لها في التصدّي للعدوان السّافر للاحتلال وأعوانه، وإحباط هجمات إرهابيّي “داعش".

وقال البيان "نَزُفُّ إليكم اليوم كوكبةً من مقاتلينا ارتقوا شُهداءَ أثناء أدائهم لواجباتهم العسكريّة المنوطة بهم.

فالشَّهيد آلان كري سبي، الذي يُعَدُّ مثالاً ناصعاً لروح الرِّفاقيّة والمقاومة، لم يتردَّد، ولو للحظة، في المواجهات مع العدو، وأبدى روحاً فدائيّة عالية في المعارك والاشتباكات مع عناصر تنظيم “داعش” الإرهابيّ في مناطق مختلفة، كما في التصدّي لهجمات الاحتلال التُّركيّ ومرتزقته. وحُسنُ أخلاقه جعله قريباً من جميع رفاقه ومحبوباً لديهم.

فيما كرّس الشَّهيد جان شير، هو الآخر، جُلَّ حياته في خدمة انتصار الثَّورة وتحقيق أماني وأهداف الشُّهداء، إلى أن ارتقى شهيداً جميلاً على طريقهم، بعد أن سطَّر ملاحم في البطولة والفداء في جميع الميادين التي عمل بها، تراه مندفعاً إلى العمل، جسوراً، يَحُثُّ رفاقه على الالتزام بالتَّعليمات العسكريّة، معتبراً أنَّها الطريق الأمثل لتحقيق النَّصر على العدوِّ.

والشَّهيد عكيد حسكة كان رمزاً وقدوةً لرفاقه، أثبت جدارته في توجيههم وقيادتهم في المواقف الصَّعبة، خلال تاريخه الطويل في العمل العسكري ضمن صفوف قوّاتنا، عبر إبداء الآراء الصائبة والجريئة. كما لمس رفاقه عمقاً فكريّاً لديه، استطاع من خلاله فهم محيطه وإحباط خطط الأعداء، عبر طرح الحلول والتكتيكات الملائمة، والتَّعامل معه وفقها".

جدد البيان العهد بمواصلة العمل والكفاح على طريق الشهداء "نتقدَّمُ بأحرِّ التَّعازي إلى أهالي الشُّهداء الثَّلاثة وإلى أبناء شعبنا، ونُجدِّدَ العهدَ لهم بأن نواصلَ العمل والكفاح على طريق الشُّهداء حتّى تحقيق الأهداف التي دفعوا دماءهم في سبيلها، وإلى أن نُحرِّرَ جميع المناطق المحتلَّة، ونَرُدَّ العدوَّ على أعقابه".

وفيما يلي سجلّ الشُّهداء الثَّلاثة:

*الاسم الحركيّ: آلان كري سبي

الاسم الحقيقيّ والنِّسبة: مروان عبيد علي

مكان وتاريخ الولادة: كري سبي/ تل أبيض 01/01/2000

اسم الأم: فريدة

اسم الأب: عبيد

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 11/07/2022

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*الاسم الحركيّ: جان شير

الاسم الحقيقيّ والنِّسبة: أحمد صبري مسلم

مكان وتاريخ الولادة: كوباني – قرموغ 01/01/2000

اسم الأم: جاهدة

اسم الأب: صبري

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 11/07/2022

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*الاسم الحركيّ: عكيد حسكة

الاسم الحقيقيّ والنِّسبة: مُحمَّد عبد الله ندّام

مكان وتاريخ الولادة: الحسكة 01/01/1976

اسم الأم: كمرة

اسم الأب: عبد الله

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحسكة 09/07/2022

(ل م)