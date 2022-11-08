قوات سوريا الديمقراطية تكشف سجل مقاتلها الذي استشهد في هجوم جوي بقامشلو

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، بياناً إلى الرأي العام، كشفت فيه سجل مقاتلها ميتان شورش.

وجاء في نص البيان:

"تواصل قوات الاحتلال التركي هجماتها واعتداءاتها السافرة على مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، عبر استهداف المدنيين وممتلكاتهم، إضافة إلى المنشآت الحيوية والخدمية والعسكرية عبر استخدام شتى أنواع الأسلحة الثقيلة، وكذلك الطائرات المسيّرة.

ومساء أول أمس الأحد، استهدف الطيران المسيّر للاحتلال التركي سيارة كان يتواجد فيها رفيق دربنا المقاتل “ميتان شورش/ كمال محمد علي دودو” واثنان من رفاقه، وأسفر الاستهداف الغادر عن ارتقاء رفيقنا “ميتان” شهيداً، رغم أنه كان يقضي إجازته بين أهله.

انضم رفيق دربنا في وقت مبكر إلى صفوف قواتنا، وشارك في معظم الحملات ضد التنظيمات الإرهابية في مناطق شمال وشرق سوريا، فكان مثال المقاتل الصلد الذي لا يهاب المخاطر، فأبدى أسمى آيات المقاومة والبطولة في حياته العسكرية، إضافة إلى تحليه بروح الرفاقية العالية ودماثة الأخلاق، فدخل قلوب كل مَن عرفه، ليكون لهم الأخ والرفيق.

إننا وإذ نعزي أنفسنا وعائلة الشهيد وجميع عوائل شهدائنا وأبناء شعبنا؛ فإننا نتعهد لهم بالانتقام من الأعداء، عبر رفع راية المقاومة والاستمرار على نهجهم في الكفاح والتضحية حتى تحقيق أمانيهم وأهدافهم في الحرية وتحرير أراضينا المحتلة وفرض الأمن والاستقرار في مناطقنا".

وسجل الشهيد بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: ميتان شورش

الاسم الحقيقي والنسبة: كمال محمد علي دودو

اسم الأم: عبطة

اسم الأب: محمد علي

مكان وتاريخ الولادة: سري كانيه/ رأس العين/ 1995

مكان وتاريخ الاستشهاد: قامشلو – بتاريخ 06 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022