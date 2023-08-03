قوات سوريا الديمقراطية تكشف سجل مقاتل وتؤكد على مواصلة الكفاح

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم بياناً كشف فيه سجل مقاتل، جاء فيه:

“تستمر قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية حملاتها العسكرية وعملياتها الأمنية المكثفة ضُد تنظيم “داعش” الإرهابي، والتي تسفر عن إلقاء القبض على العشرات من أعضاء خلاياه النائمة وقياداته، من خلال دَك أوكاره التي يختبئ فيها. فالتنظيم الإرهابي لا يزال يُشكلُ خطراً كبيراً على أمن واستقرار مناطق شمال وشرق سوريا

ويوم أمس، الأربعاء، وعندما كانت إحدى عرباتنا العسكرية وعلى متنها عدد من مقاتلينا، في مَهمة بمنطقة “السعدة” التابعة لـ”الشدادي” تعرضت لإطلاق نار من قبل مجهولين، ما أدى إلى استشهاد رفيقنا المقاتل “صخر/ نصار معيوف الثلجي” إثر إصابته بطلقات في صدره.

انضم رفيقنا الشهيد “صخر” إلى صفوف قواتنا، ليؤدي واجبه تجاه شعبه في حمايتهم من كُل التهديدات التي من شأنها أن تزعزع أمنهم واستقرارهم، فأبدى أسمى آيات البطولة والفداء في المواجهات والمعارك التي خاضها ضُد تنظيم “داعش” الإرهابي، فكان مثال المقاتل المقاوم الذي لا يَهاب الصعاب، إلى جانب تحليه بالروح الرفاقية وحُبهِ للعمل والنضال المشترك مع رفاقه، والقيام بواجبه بتفانٍ وإخلاصٍ.

إننا وإذ نُعزي أنفسنا وجميع عوائل شُهدائنا برفيقنا الشهيد؛ فإننا في الوقت نفسه، نزداد إيماناً وإصراراً على مواصلة كفاحنا حتى القضاء التام على كُل أشكال الإرهاب المتربص بمناطقنا، وفرض الأمن والسلام فيها.

وفيما يلي سِجِلُ الشهيد:

الاسم الحركي: صخر

الاسم الحقيقي والنسبة: نصار معيوف الثلجي

اسم الأم: حصة

اسم الأب: معيوف

مكان وتاريخ الولادة: دير الزور – صبيخان/1985

مكان وتاريخ الاستشهاد: السعدة – الشدادي بتاريخ 02 أغسطس/ آب 2023”.

(ف)