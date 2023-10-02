قوات سوريا الديمقراطية تكشف هوية أحد مقاتليها استشهد في دير الزور

نشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً أعلن فيه استشهاد المقاتل أسامة أحمد السالم، خلال مشاركته في عمليات "تعزيز الأمن" لفرض الأمن والاستقرار في دير الزور.

وذكر البيان أن المقاتل أسامة أحمد السّالم، استشهد خلال مشاركته في عمليات قواتنا لفرض الأمن والاستقرار في دير الزور.

وأفاد البيان أيضاً أن الشهيد أسامة كان مثالاً للارتباط بأرضه وشعبه، ودافع عنهما بكُلِّ ما أوتِيَ من قوّة حتى لحظة استشهاده.

وتوجهت قوات سوريا الديمقراطية في بيانها بالعزاء إلى ذوي الشهيد وجميع عوائل شُهدائنا، كما جددت العهد لهم "على مواصلة دربهم حتى تحقيق أمانيهم وأحلامهم التي استشهدوا من أجلها."

سجل الشهيد بحسب البيان:

الاسم الحركيّ: أسامة

الاسم الحقيقي والنِّسبة: أسامة أحمد السّالم

اسم الأم: كلثوم الحسين

اسم الأب: أحمد

مكان وتاريخ الولادة: مسكنة/ 2004

مكان وتاريخ الاستشهاد: دير الزور – بتاريخ 29 سبتمبر/ أيلول 2023

(ك)