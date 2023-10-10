قوات سوريا الديمقراطية تكشف حصيلة هجمات الاحتلال خلال يوم أمس

ونشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً كشفت فيه حصيلة هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا خلال يوم أمس الاثنين 9 تشرين الأول 2023.

وجاء في نص البيان:

لايزال الاحتلال التُّركيّ يواصل هجماته واستهدافاته لمناطق شمال وشرق سوريّا، وكثَّف من وتيرة قصفه أكثر على بلدة “عين عيسى، حيث ارتكب يوم أمس الإثنين مجزرة في بلدة عين عيسى، راح ضحيّتها طفلان اثنان، فيما قصف بالأسلحة الثَّقيلة مختلف المناطق الأخرى.

وكانت حصيلة اليوم الخامس للهجمات على الشَّكل التّالي:

– عدد مرّات الاستهداف بالأسلحة الثَّقيلة: /30/ بينها نقطة لقوّات حكومة دمشق

– عدد الشُّهداء من المدنيّين: طفلان.

– عدد الجرحى من المدنيّين: /5/ نساء.

وجاءت التَّفاصيل على الشَّكل التّالي:

1 – بلدة تل تمر وزركان:

– في السّاعة (11:01) استهدف الاحتلال التُّركيّ ومرتزقته بالأسلحة الثَّقيلة قريتي “بوبي والرّبيعات” غربيّ بلدة “زركان”، كما طال القصف قرية “المشيرفة” شمال البلدة أيضاً.

– في السّاعة (17:54) استهدف الاحتلال التُّركيّ ومرتزقته بالأسلحة الثَّقيلة قريتي “خربة شعير وتل الورد” في الريف الجنوبيّ لبلدة “زركان”، كما استهدف قرى “دادا عبدال، خضراوي وأسدي” بالرّيف الشّماليّ لـ”زركان”.

– في السّاعة (20:46) استهدف الاحتلال التُّركيّ ومرتزقته بالمدفعيّة الثَّقيلة قرية “الدّردارة” بريف ناحية “تل تمر”.

– في السّاعة (10:06) استهدف الاحتلال التُّركيّ ومرتزقته بالمدفعية الثَّقيلة الرّيف الغربيّ لبلدة “تل تمر”.

2 – ريف عفرين الجنوبيّ ومناطق الشَّهباء:

– في السّاعة (14:24) استهدف الاحتلال التُّركيّ ومرتزقته قرية “خربة شعّالة” بمناطق الشَّهباء بالأسلحة الثَّقيلة.

– في السّاعة (22:14) استهدف الاحتلال التُّركيّ ومرتزقته نقطة لقوّات حكومة دمشق في محيط قرية “كوندي مزن/ الذَّوق الكبير” التّابعة لناحية “شيراوا” بريف عفرين الجنوبيّ، كما طال القصف قرية “كشتعار” التّابعة لناحية “شرّا/ شرّان” بريف عفرين الجنوبيّ. وبالتَّزامن مع ذلك؛ قصف قرى “زيوان، كفر أنطون والشّيخ عيسى” في مناطق الشَّهباء.

– في السّاعة (22:58) استهدف الاحتلال التُّركيّ ومرتزقته قريتي “آقيبه/ عقيبة والزّيارة” التّابعة لناحية “شيراوا” بريف عفرين الجنوبيّ.

3 – بلدة عين عيسى وتل أبيض وريفها:

– في السّاعة (15:47) استهدف الاحتلال التُّركيّ مركز بلدة “عين عيسى” وقرى “صيدا، المالكيّة ومعلَّق” غربيّ البلدة، ومواقع على الطريق الدّوليّ (M4)، إضافة إلى قرى “صالوكه، الحُرّيّة وقرنفل” بريف كري سبي/ تل أبيض الغربيّ.

– في السّاعة (16:02) استهدف الاحتلال التُّركيّ ومرتزقته بالمدفعية الثَّقيلة قرية “مستور” قرب بلدة “عين عيسى، وأسفر القصف عن استشهاد الطفلين “نادية العيّاش/ 10 أعوام” و”علي العيّاش/ 9 أعوام”.

– في السّاعة (18:07) استهدف الاحتلال التُّركيّ ومرتزقته بقذائف الدبّابات صوامع الحبوب في مركز بلدة “عين عيسى” وخزان المياه في قرية “جديدة” بريفها الغربيّ.

– في السّاعة (18:24) استهدف الاحتلال التُّركيّ ومرتزقته بالأسلحة الثَّقيلة قريتي “كريعة وسويديّة” بالرّيف الشَّرقيّ لبلدة “عين عيسى”.

4 – الدِّرباسيّة وريفها:

– استهدف الاحتلال التُّركيّ ومرتزقته حوالي ساعات الظهيرة عمّال وعاملات يعملون في جني محصول القطن بالأسلحة الثَّقيلة بقرية بريف بلدة “الدِّرباسيّة”، ما أدّى إلى إصابة /5/ عاملات بجروح، نقلن إلى مشفى الحسكة، فيما بقيت واحدة منهن في مشفى “الدِّرباسيّة” لوجود كسر في رجلها.

المركز الإعلاميّ لقوّات سوريّا الدّيمقراطيّة