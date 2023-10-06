قوات سوريا الديمقراطية تكشف حصيلة هجمات الاحتلال التركي

وأصدرت القيادة العامة لقوت سوريا الديمقراطية بياناً كشفت فيه حصيلة هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا منذ يوم أمس واليوم.

وجاء في مستهل البيان:

"بدأت دولة الاحتلال التّركيّ يوم أمس الخميس، بشنّ هجومٍ واسعٍ على مناطق شمال وشرق سوريا، مستغلّةً عملية أنقرة ذريعةً لها، رغم عدم وجود أيّ دليل حول الاتهامات التي وجَّهتها لقوّاتنا بانطلاق منفّذي العملية من مناطقنا.

فقد طال الهجوم الجبان والغادر معظم المؤسَّسات الخدميّة والاقتصاديّة ومحطّات الطّاقة (النَّفط والكهرباء) والمياه، إضافة إلى بعض المقرّات العسكريّة والمنشآت المدنيّة والقرى الآهلة بالسكّان.

إنّ دولة الاحتلال التُّركيّ تحاول من خلال هجماتها العدوانيّة التستُّرَ على أزماتها الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسِّياسيّة العاصفة بتركيا، ومحاولة تصديرها للخارج عبر شَنِّ العدوان على دول الجوار، فضلاً عن سعيها الدّائم لشرعنة احتلالها.

30 طائرة مسيّرة شاركت في الهجمات

وأضاف البيان: "لقد شَنَّت دولة الاحتلال التُّركيّ هجومها العدوانيّ مستخدمة أكثر من /30/ طائرة مُسيَّرة. وفي ساعات المساء واللَّيل؛ استهدفت معظم مناطق شمال وشرق سوريّا بالطائرات الحربيّة، إلى جانب قصف الأماكن المأهولة والمنشآت الخدمية والمدنية بالأسلحة الثَّقيلة، حيث طال القصف الجوّيّ كلّاً من المناطق التّالية وأريافها: “ريف عفرين الجنوبيّ، مناطق الشَّهباء، منبج، كوباني، عين عيسى، تل تمر، زركان، الحسكة، القامشلي، عامودا، تربه سبيه، جل آغا، ديريك”، وأسفر عن استشهاد عدد من المدنيّين والعسكريّين وإصابة العشرات بجروح، إضافة إلى إلحاقه أضراراً كبيرة بالمنشآت الحيويّة.

إنّ هذه الهجمات الغادرة من قبل دولة الاحتلال التُّركيّ؛ إنَّما تستهدف كُلّ الجغرافيا السُّوريّة وجميع مكوّنات وشعوب المنطقة، بكردها وعربها وسريانها.

وهي من جانب آخر، تُعيد إحياء تنظيم “داعش” الإرهابي وتَمُدُّهُ بالقوَّةِ لشَنِّ المزيد من عمليّاته الإرهابية، وهو ما يُشكِّلُ خطراً داهماً على المنطقة والعالم أجمع."

’سنَرُدُّ بقوَّةٍ على كُلّ هجوم يستهدف أمن واستقرار مناطقنا‘

وأكد البيان أن قوّات سوريا الديمقراطية، "إنَّما تقوم بمهامها وواجباتها في الدِّفاع عن شعبها وأرضها والحفاظ على أمنها واستقرارها، وهكذا هجمات واعتداءات لن تزيدنا إلا عزيمة وإصراراً في حماية مناطقنا وأهالينا.

ونتوجَّهُ بالتحية إلى جميع شعوب المنطقة التي وقفت ضدَّ الهجمات الوحشية لدولة الاحتلال التركي، وإن دَلَّ هذا على شيء؛ فإنَّما يَدلُّ على تمسُّكها بأرضها وترابها رغم كُلّ الهجمات.

كما نؤكِّدُ على أنَّنا سنَرُدُّ بقوَّةٍ على كُلّ هجوم يستهدف أمن واستقرار مناطقنا، والعمليّات التي نفَّذتها قوّاتنا يوم أمس؛ إنَّما تأتي في سياق الرَدِّ على هجمات الاحتلال التُّركيّ لمناطقنا.

وقوّات التحالف الدّولي بدورها، استهدفت يوم أمس طائرة مُسيَّرة للاحتلال التركي بسبب اقترابها من إحدى مقرّاتها، ولكن يتوجَّب عليها وعلى روسيا أن تبديان موقفاً واضحاً في الرَدِّ على استهداف الاحتلال التركي للمدنيّين والمؤسَّسات الخدمية والمدنية العامة".

وجاءت حصيلة الهجمات على الشَّكل التّالي:

عدد الشهداء: 15 من بينهم ثمانية مدنيين وستة من أفراد قوى الأمن الداخلي المكلفين بحماية المنشآت الخدمية، ومقاتل من قوات سوريا الديمقراطية، إضافةً إلى عدد من الجرحى.

1 – بلدة تل تمر وريفها:

– استهدفت طائرة مُسيَّرة للاحتلال التُّركيّ في السّاعة (11.30) محطة للمياه قرب قرية “الطويلة”، وخلَّف الاستهداف أضراراً مادية. وبالتّزامن مع ذلك، استهدفت طائرة مُسيَّرة أخرى قرية “الرُّكبة”، وأسفرت عن أضرار مادية.

– وفي السّاعة (14.40) استهدفت طائرة مُسيَّرة للاحتلال التركي موقعاً آخر لقواتنا قرب قرية “الدردارة”، وأسفر عن أضرار مادية.

2 – بلدة “عامودا” وريفها:

– في السّاعة (11.00) استهدفت طائرة مُسيَّرة للاحتلال التُّركيّ قرية “تل حبش”، أسفر عن استشهاد /6/ من أعضاء قوى الأمن الداخلي، وجرح اثنين آخرين.

– في السّاعة (15.30) استهدفت طائرة مُسيَّرة للاحتلال التُّركيّ محطَّة الكهرباء في عامودا.

– في السّاعة (16.00) استهدف الاحتلال التُّركيّ بقذائف الهاون والمدفعيّة الثَّقيلة كلّاً من قرى “بوبي، دابات عبد الله والمشرفة”.

3 – مدينة قامشلو وريفها:

– استهدف الاحتلال التركي في الساعة (14.30) بطائرة مُسيَّرة محطّة الكهرباء في قامشلو، وأسفر عن إلحاق أضرار مادية بها.

– في السّاعة (15.30) استهدف جيش الاحتلال التركي بطائرة مُسيَّرة مخزناً/ مستودعاً صناعيّاً، وأسفر عن إلحاق أضرار ماديّة به.

– في السّاعة (21.00) استهدف الاحتلال التُّركي بطائرة مُسيَّرة موقعاً للإنشاءات.

– في السّاعة (22.00) استهدف الاحتلال التركي عبر طائرة مُسيَّرة معملاً لصناعة الجليد في محيط قرية كرباوية.

– وفي السّاعة (12.30) استهدف قرية “تل خاتون”، وكذلك استهدف بلدة “تربه سبيه” في السّاعة (13.33) بالطائرات المُسيَّرة، كما استهدف في السّاعة (16.30) محطّة نفطيّة في قرية “مزكفت” بطائرة مُسيَّرة، وأسفر عن أضرار ماديّة.

– في السّاعة (16.25) تَمَّ استهداف منشأة اقتصاديّة من قبل طائرة مُسيَّرة للاحتلال التُّركيّ، وخلَّف أضراراً ماديّة.

– في ساعات المساء؛ تَمَّ استهداف /4/ منشآت نفطيّة في بلدة “تربه سبيه” بالطائرات المُسيَّرة للاحتلال التركي، وأسفر الاستهداف عن استشهاد مدنيّ، وإصابة خمسة آخرين، بينهم طفل واحد.

-استهداف محطة كهرباء تربسبيه، حيث أُخرجت من الخدمة.

4 – مدينة ديريك وريفها:

– في السّاعة (10.30) استهدفت طائرة مُسيَّرة للاحتلال التُّركي محيط سَدِّ “جل آغا”.

– في السّاعة (13.00) تَمَّ استهداف محطّة “آل قوس” للنفط من قبل طائرة مُسيَّرة للاحتلال التُّركيّ، وأسفر عن أضرار ماديّة.

– في ساعات المساء؛ تَمَّ استهداف قريتي “خانا سري وسيكركا” ومحطَّة للكهرباء في بلدة “جل آغا” بـ/7/ غارات جوّيّة من قبل الطائرات الحربيّة التّابعة للاحتلال التُّركيّ. كما تَمَّ استهدف مشفى كورونا في قرية “تل فرا” من قبل الطائرات الحربيّة للاحتلال التُّركيّ، وقد أسفرت الاستهدافات عن جرح اثنين من عمّال المشفى.

-استهداف محطة توليد الكهرباء في السويدية ثمان مرات بالطيران المسير وخروجها عن الخدمة.

5 – مدينة الحسكة:

– في السّاعة (8.00) استهدفت طائرة مُسيَّرة للاحتلال التركي معملاً للرَّمل قرب قرية “المشيرفة”، وأسفر عن استشهاد عامل فيه، وجرح ثلاثة آخرين.

– في السّاعة (9.30) استهدفت طائرة مُسيَّرة للاحتلال التُّركيّ سيّارة، أسفر عن إصابة اثنين من مقاتلينا بجروح طفيفة.

– في السّاعة (11.00) استهدفت طائرة مُسيَّرة محيط مخيّم “واشوكاني” الذي يأوي المُهجَّرين قسريّاً من سري كانيه/ رأس العين، وأسفر عن استشهاد مدنيّ، وإصابة اثنين آخرين بجروح.

6 – مناطق إقليم الفرات:

– استهدف الاحتلال التُّركيّ في السّاعة (10.45) بطائرة مُسيَّرة درّاجة ناريّة في بلدة “الجلبيّة” التّابعة لـ”عين عيسى”، وأسفر الاستهداف عن استشهاد مدنيّين اثنين، وإصابة اثنين آخرين بجروح.

– في السّاعة (10.45) استهدف الاحتلال التُّركيّ بطائرة مُسيَّرة بلدة “صرين”، وأسفر الاستهداف عن استشهاد مدني وجرح اثنين آخرين.

– استشهاد عاملين مدنيين في بساتين الخضروات قرب بلدة صرين عبر استهدافهم بمسيرة.

٧- منبج:

استهدف الاحتلال التركي بالأسلحة الثقيلة والمدفعية قرى كرهوك، كوكلي، قرط ويران، محسنلي، صيادة، عون دادات، جات، شيخ يحيى، قروزاق، أسفر عن استشهدا أحد مقاتلي مجلس منبج العسكري.

٨ – ريف عفرين الجنوبي ومناطق الشهباء:

– قصف الاحتلال التركي نقطة لقوّات حكومة دمشق في قرية “ميّاسة” التّابعة لناحية “شيراوا” بطائرة مُسيَّرة، وأسفر الاستهداف عن إصابة اثنين من عناصر قوّات حكومة دمشق.

– قصف الاحتلال التُّركيّ قرية “زيوانة” في “مناطق الشَّهباء” بالأسلحة الثَّقيلة.

– قصف الاحتلال التُّركيّ محيط ناحية “تل رفعت” في “مناطق الشَّهباء” بالأسلحة الثَّقيلة.

– قصف الاحتلال التُّركيّ قرية “مرعناز” التّابعة لناحية “شرّا/ شرّان” بريف عفرين الجنوبيّ، وكذلك المنطقة الواقعة بين قريتي “تل جمال” و”الزّيارة” في ناحية “شيراوا” بالأسلحة الثَّقيلة.

– قصف الاحتلال التُّركيّ بالأسلحة الثَّقيلة طال القرى التّالية “ميّاسة، كوندي مزن/ الذَّوق الكبير، كالوتا، حرش صوغانكه، وبينه/ إبين” في ناحية “شيراوا”، وكذلك تَمَّ استهداف قرى “مرعناز، الشوارغه وكشتعار” في ناحية “شرّا/ شرّان” بريف عفرين الجنوبيّ بالأسلحة الثَّقيلة."

(ك)