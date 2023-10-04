قوات سوريا الديمقراطية تجري عمليات تسوية لـ 14 من المغرر بهم في دير الزور

وذكر الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية أن 14 شخصاً ممن انخدعوا وتورّطوا في أعمال الفوضى في دير الزور، توافدوا اليوم الأربعاء، إلى مراكز التسوية التي خصصتها قوّاتنا لتسوية أوضاع المطلوبين.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية أن المنضمين للتسوية تعهدوا بالعمل على إصلاح مسيرتهم وتصحيح أخطائهم، وأن يساهموا في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعودة لحياتهم الطبيعية، وأطلقوا نداء لجميع من شارك في الأحداث الأخيرة للمبادرة إلى تسوية أوضاعهم.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية دعت في 28 أيلول المنصرم كافة المسلحين من الذين تورطوا في الأحداث الأخيرة بدير الزور للتواصل مع القوات والبدء بإجراءات التسوية، وخصصت أرقاماً للتواصل عبر تطبيق الواتس آب، خلال مدة أقصاها 15 يوماً.