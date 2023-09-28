قوات سوريا الديمقراطية تدعو المسلحين المتورطين في أحداث دير الزور لتسوية أوضاعهم

ونشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية على موقعه الرسمي ما يلي:

"تدعو قوّات سوريا الديمقراطية كافة المسلحين الفارين إلى مناطق سيطرة النظام من الذين تورطوا في الأحداث الأخيرة بدير الزور التواصل مع القوّات والبدء بإجراءات التسوية والعودة إلى المنطقة خلال مدة أقصاها ١٥ يوماً وتبدأ اعتباراً من اليوم. حيث خصصت قوّاتنا وكذلك قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا الأرقام التالية للتواصل عبر تطبيق الواتساب:

٠٩٨٠٩٨٨٣٥٦

٠٩٩٥٠٢٥٣٦١

٠٩٨٧٣٩٠٧٣٩

٠٩٨٣٢٩٨٨٦٦

كما تدعو قوّاتنا، حاملي السلاح في المنطقة إلى تسليم الأسلحة والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة خلال مدة أقصاها ١٥ يوماً وتبدأ اعتباراً من اليوم.

تؤكد قواتنا على مواصلة الدعم لأهلنا في دير الزور ممن تضرروا نتيجة هجمات المسلحين على المؤسسات الخدمية والإدارية".

(سـ)