قوات سوريا الديمقراطية تعلن استشهاد 5 من مقاتليها في ريف دير الزور

ونشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً أعلنت فيه استشهاد 5 من مقاتلي قوات الشمال الديمقراطي، وذلك أثناء مشاركتهم في عملية "تعزيز الأمن" التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية ضد مرتزقة داعش والمجرمين المطلوبين في ريف دير الزور.

وجاء في البيان:

"أطلقت قوّاتنا، قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة، عمليّة “تعزيز الأمن” في المناطق الشَّرقيّة والشِّماليّة من ريف دير الزور، لتطهيرها ممّا تبقى من فلول خلايا تنظيم “داعش” الإرهابيّ والعناصر الإجرامية ومهربي المُخدِّرات.

العمليّة جاءت إثر دعوة من شيوخ ووجهاء المنطقة، بعد تزايد نشاط الخلايا الإرهابيّة لـ”داعش”، وعمليّات التَّهريب والتعدّي على حقوق المواطنين والإخلال بالأمن العام في تلك المناطق. وشاركت في العمليّة مختلف مكوّنات قوّاتنا.

وخلال عمليّات تطهير المنطقة من تلك العناصر الإرهابيّة والمُخلَّة بالأمن، ارتقى خمسة من مقاتلي قوّات الشِّمال الدّيمقراطيّ التّابعة لقوّاتنا شهداء، بعد أن أبدوا مقاومة تاريخيّة في التصدي لعناصر التَّنظيم الإرهابيّ، وفي مواجهة المجرمين من المُهرِّبين والخارجين على القوانين والأنظمة النّافذة.

وإنَّنا إذ نُعزّي أنفسنا، وجميع عوائل شُهدائنا، فإنَّنا في الوقت نفسه أكثر تصميماً على تحقيق أهدافهم النَّبيلة التي ضحّوا بأرواحهم في سبيلها، والحفاظ على أمن مناطقنا والضرب بيد من حديد على كُلِّ من تسوِّلُ له نفسه زعزعة أمن المواطنين، وحماية أرواح الأهالي وممتلكاتهم."

وسجلات الشهداء بحسب البيان هي:

الاسم الثلاثي: فياض طراد العبدالله.

اسم الأم: مريم.

محل وتاريخ الولادة: إدلب – 1987

مكان وتاريخ الاستشهاد: دير الزور 29 – 8 – 2023.

الاسم الثلاثي: محمد ماهر حليب.

اسم الأم: بثينة.

محل وتاريخ الولادة: إدلب - 1996

مكان وتاريخ الاستشهاد: دير الزور 29 – 8 – 2023.

الاسم الثلاثي: مصطفى خالد خطيب.

اسم الأم: خالدية.

محل وتاريخ الولادة: إدلب - 1992

مكان وتاريخ الاستشهاد: دير الزور 29 – 8 – 2023.

الاسم الثلاثي: محمد عمر الطه.

اسم الأم: ناهد.

محل وتاريخ الولادة: إدلب - 1993

مكان وتاريخ الاستشهاد: دير الزور 29 – 8 – 2023.

الاسم الثلاثي: خالد حمود زينو.

اسم الأم: رحمه.

محل وتاريخ الولادة: إدلب - 1992

مكان وتاريخ الاستشهاد: دير الزور 29 – 8 – 2023.