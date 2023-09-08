وجاء في البيان الذي نشره المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية على صفحته الرسمية، " أنه وفي في إطار عمليّة تعزيز الأمن التي أطلقتها ، قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة، لمكافحة خلايا تنظيم “داعش” ، والقضاء على العناصر الإجرامية التي تعبث بأمن واستقرار المنطقة.

نَفَّذَت وحدات مكافحة الإرهاب (YAT) التّابعة لقوّاتنا، وبالتَّعاون مع قوّات التَّحالف الدّوليّ وجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق (CTG)، يوم أمس الخميس، السابع من سبتمبر/ أيلول الجاري، عمليّة أمنيّة دقيقة".

المركز الإعلامي أشار أن العملية" استهدفت إلقاء القبض على مسؤول ديوان العشائر وأمير البنك الإسلامي لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة الرقة ويدعى عبد الغفور تبر الذياب والملقب ب(أبو أمير), والذي كان ينشط بتمويل خلايا تنظيم داعش من للقيام بعمليات إرهابية في المنطقة, بالإضافة الى تزويدهم بالسلاح والعتاد".

وأكد أن العملية جرت بدعمٍ ومراقبة جوّيّة من قبل قوّات التَّحالف الدّوليّ، وتمكَّنت خلالها الوحدات من محاصَرَةِ مكان تواجد الإرهابيّ وإلقاء القبض عليه.

مشيراً أن "الإرهابيُّ المقبوض عليه كان ينشَطُ في تهريب وتزويد عناصر تنظيم “داعش” الإرهابيّ بالأسلحة"

هذا وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية وخلال العملية من مصادرة عدد من الأسلحة والمعدات التي كانت بحوزته، وهي كالتّالي:

" سلاح كلاشينكوف عدد /1/ و، مخازن سلاح كلاشينكوف عدد /5/، و هواتف ذكيّة عدد /8/، و جهاز بث انترنت /3/ وبطاقات ذاكرة /6/".

(سـ)