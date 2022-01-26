قوات مكافحة الإرهاب تنفذ عمليات تمشيط داخل حي الزهور

تتواصل عمليات التمشيط في الأحياء المجاورة لسجن الصناعة في مدينة الحسكة. وفي هذا السياق، نفذت قوات مكافحة الإرهاب عمليات تمشيط صباح اليوم في حي الزهور المجاور لسجن الصناعة في حي غويران جنوب مدينة الحسكة.

الخميس الفائت، هاجمت خلايا مرتزقة داعش سجن الصناعة عبر مفخخات في محاولة لإطلاق معتقلي داعش الموجودين في الداخل والذين يبلغ عددهم 5 ألاف مرتزق من جنسيات مختلفة.

ويتوارى عدد من المرتزقة في حي الزهور المجاور لسجن الصناعة.

وبدأت على الفور قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية عمليات ضد المرتزقة. بعد 3 أيام، تمكنت القوات من حصر المرتزقة داخل أسوار السجن، وسط عمليات تمشيط متواصلة في المنطقة المجاورة للسجن.

يوم أمس الثلاثاء، استعادت قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على عدة مباني داخل السجن وحررت عدداً من الأسرى من يد مرتزقة داعش. وبلغ تعداد الأسرى المحررين 23 أسيراً.

(م)

ANHA