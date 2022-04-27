قال المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري إنه "وفي ظل تحليق مكثف للطيران المسير، أسقطت قوات مجلس منبج العسكري، مسيرة انتحارية لجيش الاحتلال التركي، في تمام الساعة السادسة، من مساء اليوم الأربعاء. وذلك فوق خط الجبهة الغربية لمدينة منبج، وتحديداً في قرية بوغاز".

وأضاف المركز: "المسيرة التي جرى إسقاطها من نوع درون تحمل قنابل، فيما كانت تحاول استهداف أهداف محددة إلا أن القوات العسكرية تصدت لها وأسقطتها بشكل سريع".

ويشهد هذا الأسبوع تحليقاً مكثفاً لمسيرات جيش الاحتلال التركي، في محاولة منها لزعزعة استقرار المنطقة.

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ANHA