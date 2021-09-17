قوات مجلس منبج العسكري تحبط محاولة تسلّل لمرتزقة الاحتلال التركي

وبحسب ما نشره المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري، فإن "القرى الواقعة بمحاذاة خط الساجور في الريف الشمالي الغربي لمدينة منبج ( الصيادة وأم عدسة وأم جلود وعرب حسن) قد شهدت ليلة أمس، اشتباكات قوية بين مقاتلي مجلس منبج العسكري، ومرتزقة الاحتلال التركي، الذين حاولوا التسلل إلى نقاط مقاتلي مجلس منبج العسكري في قرية عرب حسن.

وأكد المركز الإعلامي، أن المقاتلين قد أحبطوا محاولة التسلل، واستمرت الاشتباكات حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس.

المركز الإعلامي أشار إلى إن قاعدة الاحتلال التركي في قرية قيراطة، وفي مساعي مؤازرة مرتزقته، نفذت قصفاً على قرية التوخار، شمال شرق منبج، وأطلقت 4 قذائف على المنطقة.

(سـ)