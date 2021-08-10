قوات مجلس منبج العسكري تحبط عملية تسلل لمرتزقة تركيا

وقال المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري إن مقاتلي المجلس تصدوا لعملية تسلل قامت بها مجموعة من مرتزقة "درع الفرات" التابعين للاحتلال التركي على إحدى نقاطهم في قرية الهوشرية بعد اشتباكات دامت فترة من الزمن.

وأكد المركز في بيان نشره بعد منتصف ليلة أمس أن عملية التسلل فشلت نتيجة المقاومة التي أبداها المقاتلون.

وفي بيان منفصل، تحدث المركز عن تجدد القصف التركي على قريتي الهوشرية والجات شمال منبج بالمدفعية وقذائف الهاون، وذلك انطلاقاً من قاعدة جيش الاحتلال التركي المتمركزة في قرية قيراطة.

وأشار إلى سقوط ما يقارب الـ 20 قذيفة على القريتين.

(س ع/ج)

ANHA