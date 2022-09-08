قوات كييف تتقدم على الجبهة الشمالية الشرقية واجتماع لوزراء دفاع الدول الحليفة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل الفيديو المسائي الذي بث على وسائل التواصل الافتراضي "هذا الأسبوع لدينا أخبار سارة من منطقة خاركيف"، وتحدث عن "بلدات رفع فيها العلم الأوكراني مجددا" رافضاً تسميتها.

وكان مراقبون تحدثوا في الأيام الأخيرة عن اختراق للقوات الأوكرانية في منطقة خاركيف، لكن لم يتم التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وسيطر الجيش الروسي على منطقة خاركيف جزئياً منذ بدء تحركه العسكري في 24 شباط، وتستهدف المدينة التي تحمل الاسم نفسه وتعد ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، بانتظام بقصف يسقط فيها ضحايا، لكن قوات موسكو لم تنجح في الاستيلاء عليها.

ويستقبل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم الخميس، نظرائه في الدول الحليفة في القاعدة الأميركية في رامشتاين بغرب ألمانيا لمناقشة الوضع في أوكرانيا وتنظيم الدعم لقوات كييف.

(م ش)