قوات كييف تتقدم على الجبهة الشمالية الشرقية واجتماع لوزراء دفاع الدول الحليفة

أعلن الجيش الأوكراني أنه أحرز تقدماً على الجبهة الشمالية الشرقية باستعادته بلدات في منطقة خاركيف بينما يبدأ اليوم الخميس، في ألمانيا اجتماع لوزراء دفاع الدول الحليفة لتنظيم دعمهم للقدرات العسكرية الأوكرانية.
العالم والشرق الاوسط 2022-09-08T12:53:00 مركز الأخبار

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل الفيديو المسائي الذي بث على وسائل التواصل الافتراضي "هذا الأسبوع لدينا أخبار سارة من منطقة خاركيف"، وتحدث عن "بلدات رفع فيها العلم الأوكراني مجددا" رافضاً تسميتها.

وكان مراقبون تحدثوا في الأيام الأخيرة عن اختراق للقوات الأوكرانية في منطقة خاركيف، لكن لم يتم التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وسيطر الجيش الروسي على منطقة خاركيف جزئياً منذ بدء تحركه العسكري في 24 شباط، وتستهدف المدينة التي تحمل الاسم نفسه وتعد ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، بانتظام بقصف يسقط فيها ضحايا، لكن قوات موسكو لم تنجح في الاستيلاء عليها.

ويستقبل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم الخميس، نظرائه في الدول الحليفة في القاعدة الأميركية في رامشتاين بغرب ألمانيا لمناقشة الوضع في أوكرانيا وتنظيم الدعم لقوات كييف.

(م ش)


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