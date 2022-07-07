قوات جبهة الأكراد تكشف سجل أحد مقاتليها استشهد في بلدة العريمة

أصدرت القيادة العامة لقوات جبهة الأكراد بياناً إلى الرأي العام، كشفت فيه سجل أحد مقاتليها، جاء فيه:

"ارتقى الرفيق أحمد مصطفى الداوود، من قواتنا في لواء ثوار إدلب التابع لقوات جبهة الأكراد في بلدة العريمة، لمرتبة الشهادة وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن أرضه وشعبه، يوم الأربعاء 6 تموز / يوليو.

الاسم الحركي: أبو فواز

الاسم والكنية: أحمد الداوود

اسم الأب: مصطفى

اسم الأم: وطفة

محل وتاريخ الولادة: إدلب جوزف 1999

تاريخ الانتساب: العريمة 2019

تاريخ الاستشهاد: العريمة 6ـ 7 ـ2022

وأكدت القيادة العامة "إننا في قوات جبهة الأكراد ولواء ثوار إدلب؛ نعزّي أنفسنا وذوي الشهيد البطل، وننحني إجلالاً وإكراماً أمام تضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا الغالي والنفيس وضحوا بأرواحهم لحماية أهلهم وشعبهم".

وشددت القيادة العامة "إننا سائرون على درب الشهادة إلى أن يعم الأمن والسلام كافة مناطقنا في شمال وشرق سوريا".

(ل م)