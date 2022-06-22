قوات حماية المجتمع:  سنقاوم بروح حرب الشعب الثوري

وتجمع العشرات من أعضاء قوات حماية المجتمع في كركي لكي وجل آغا وتل كوجر في ساحة آزادي بناحية كركي لكي لاستنكار هجمات وتهديدات الدولة التركية بحق شعوب المنطقة.

وقرئ خلال التجمع البيان الذي أصدرته قوات حماية المجتمع من قبل عضو قوات حماية المجتمع بناحية جل آغا علي حسن، وجاء فيه:

"باسم قوات حماية المجتمع ندين ونستنكر هجمات وتهديدات دولة الاحتلال التركي على الأراضي السورية، التي تمارس أبشع أنواع العنف والتعذيب والتغيير الديمغرافي في عفرين وتل أبيض وسري كانيه وإدلب والباب وإعزاز".

وتابع البيان" إننا كشعوب إقليم الجزيرة بكل مكوناتها من الكرد والعرب والسريان والأرمن والآشور، بمناطق الإدارة الذاتية عملنا على تشكيل نظام ديمقراطي قائم على أخوة الشعوب والعيش المشترك، ولن نقف مكتوفي الأيدي وسنقاوم الاحتلال التركي بروح حرب الشعب الثوري".

واختتم البيان بالقول " لن نسمح للاحتلال التركي بالهجوم مرة أخرى على أراضينا ونحن واثقون بأننا سننتصر لأننا أصحاب حق ونريد السلام لجميع الشعوب".

(ك-ع/ك)

ANHA