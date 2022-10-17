قوات حماية المجتمع تحذر شعب المنطقة من مخططات إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين

يستكمل شعب شمال وشرق سوريا استعداداته وتحضيراته الدفاعية وفق مبادئ حرب الشعب الثورية لمواجهة هجمات وتهديدات دولة الاحتلال التركي، بعد إعلان الإدارة الذاتية الديمقراطية لحالة الطوارئ في 6 تموز الماضي.

في هذا السياق، عقدت قوات حماية المجتمع اجتماعاً لأهالي ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو لترسيخ أسس حرب الشعب الثورية في مواجهة القوى الاستعمارية وهجمات الاحتلال التركي إلى جانب تسليط الضوء على الحرب الخاصة التي تنتهجها الدولة التركية الفاشية في حربها ضد المنطقة، وذلك في صالة المركز الثقافي في جل آغا.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ليتم بعده شرح الوضع السياسي وآخر المستجدات في شمال وشرق سوريا من قبل الإداري في قوات حماية المجتمع، لقمان أدهم الذي تطرق في بداية حديثه، إلى المؤامرات التي تحاك من قبل الدول الاستعمارية والاحتلالية وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي ضد أهالي شمال وشرق سوريا، وأهدافهم الساعية إلى "ترهيب الأهالي وزعزعة أمن واستقرار المنطقة وإفراغها".

وأضاف إن " دولة الاحتلال التركي بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني تمارس الحرب الخاصة على شعوب المنطقة من خلال استهداف المنطقة وخاصة النساء المناضلات لترهيبهن من جهة، وتشجع الأهالي على الهجرة بهدف إفراغ المنطقة وتغير ديمغرافيتها من جهة أخرى ".

وأشاد أدهم بتضحيات شعوب ومكونات شمال وشرق سوريا وحفاظها على مكتسبات الثورة التي تحققت بفضل تضحيات آلاف الشهداء، وأكد أن انتماء شعوب ومكونات المنطقة لـ فلسفة القائد أوجلان ومشروع الأمة الديمقراطية أفشل جميع مخططات الأعداء الهادفة إلى كسر إرادة شعوب شمال وشرق سوريا.

وطالب الأهالي بضرورة الحذر من المؤامرات التي تحاك ضدهم، وضرورة توعية الفئة الشابة بالابتعاد عن المخططات التي يحاول العدو جرهم إليها عبر تجنيدهم وتوريطهم وإخراجهم من المنطقة بهدف تغيير معالم مناطقهم.

وشدد في ختام حديثه، بضرورة قيام جميع الأهالي بالواجب الملقى على عاتقهم وخاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة إلى جانب دعم القوات العسكرية والانضمام لها للدفاع عن المنطقة.

(كروب/آ)

ANHA