قوات حماية المجتمع تعلن دعمها لحملة صقور زاغروس الثورية

ويستمر جيش الاحتلال التركي بهجماته على مناطق "آفا شين وزاب ومتينا" التابعة لمناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان، منذ الـ 23 من نيسان الجاري، بهدف احتلالها.

هذا وأدلت قوات حماية المجتمع في ناحية كركي لكي ببيان إلى الرأي العام، قرئ أمام مركز القوات في الناحية، من قبل العضو سليمان صالح.

واستهل البيان بأن "هجمات تركيا ومحاولة احتلال مناطق آفا شين وزاب ومتينا هدفها القضاء على إرادة الشعب الكردي، إلا أن قوات كريلا تتصدى لتلك الهجمات وتكبد العدو خسائر فادحة".

ونوّه إلى "أن هجمات تركيا تأتي من أجل القضاء على ثورة الحرية في روج آفا"، واختتمت قوات حماية المجتمع بيانها بتأكيد دعمها لمقاومة قوات الكريلا وحملة صقور زاغروس الثورية ضد الاحتلال التركي، قائلًا:" النصر سيكون حليفنا".

(ك-ع/م ح)

ANHA