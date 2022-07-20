قوات حماية المجتمع في حلب: لن نقف مكتوفي الأيدي وسنقاوم بروح حرب الشعب الثورية

ضمن الاستعدادات لمجابهة لهجمات دولة الاحتلال التركي من جهة والدعوة إلى رفع وتيرة المقاومة لتحرير المناطق المحتلة من جهة أخرى، أصدرت اليوم، قوات حماية المجتمع في حلب بياناً إلى الرأي العام.

وقرئ البيان باللغتين العربية والكردية من قبل كل من القياديين في القوات، فهمي حمدي وعوفة قاسم وذلك من أمام مركز القوات في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود وذلك بحضور العشرات من أعضاء قوات حماية المجتمع في حلب.

أشار البيان في مستهله إلى أن تصاعد تهديدات دولة الاحتلال التركي ضد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والاستهداف اليومي وبشكل عشوائي وممنهج عبر المسيّرات لرموز الشعب وقادته العسكريين والقصف اليومي لبلدات وقرى آهلة بالسكان وترويعهم وتدمير ممتلكاتهم، يهدف إلى تكرار جرائم الحرب التي طالت مدن عفرين كري سبي وسري كانيه من أعمال قتل وتهجير وتغيير ديمغرافي والإبادة ضد السكان الأصليين.

شدد البيان "لعدم تكرار جرائم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بحقنا يجب علينا تصعيد النضال والمقاومة التي باتت الخيار الأمثل أمام الإبادة".

أدان البيان ممارسات حكومة حزب العدالة والتنمية الإجرامية ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جدية والقيام بواجباته الأخلاقية لوضع حد لأردوغان الذي حول المناطق المحتلة إلى ملاذ آمن لمتزعمي مرتزقة داعش أمام مرأى العالم أجمع.

أكدت القوات في ختام بيانها "إذا تعرضت المنطقة لأي هجوم جديد سنكون له بالمرصاد ولن نقف مكتوفي الأيدي وسنقاوم بروح حرب الشعب الثورية وسننتصر في هذه الحرب لأننا أصحاب قضية عادلة ونريد السلام".

(م ع /ف)

ANHA

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