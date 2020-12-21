وألقي البيان في ملعب الرقة البلدي وسط مدينة الرقة من قبل الادارية في قوات حماية المجتمع فريال إسماعيل بحضور العشرات من أعضاء قوات حماية المجتمع وجاء في نص البيان"

نحن في قوات حماية المجتمع الجوهرية ننحني أمام عظمة قوات سوريا الديمقراطية لما يبذلون من تضحيات في سبيل دحر العدوان التركي صاحب الأطماع التوسعية في منطقة الشرق الأوسط على حساب أمننا وأماننا ولإعادة إحياء داعش في المنطقة من جديد".

وأشار البيان " نحن كقوات حماية المجتمع الجوهرية نقف جنبا الى جنب مع رفاقنا ضد أي عدوان على ارضنا وشعبنا وأن نكون السند في تأمين الأمن والحماية الداخلية لمناطقتا".

ونندد بأشد العبارات "كل المؤامرات الدولية والاقليمية المحاكة والتي تحاك ضد منطقتنا من قبل الدولة التركية راعية الارهاب ومنبع المرتزقة التي كشف أردوغان القناع عن وجهها واطماعها التوسعية، وما الاتفاق التركي الروسي حول عين عيسى الا بصمة عار في تاريخ الأتراك والروس".

وعاهد البيان " نحن قوات حماية المجتمع الجوهرية نتعهد في أن نكون أوفياء وسند لقواتنا و حماية وطننا وشعبنا وحماية كل شبر من الأرض السورية".

وناشد البيان "جميع الدول ومنظمات حقوق الانسان ومجلس الامن الدولي بالتدخل ووقف هذه الهجمات البربرية على مناطق شمال وشرق سورية".

(أع/م)

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