قوات حماية المجتمع - المرأة تطالب الأمم المتحدة بإيضاح موقفها إزاء الجرائم التركية

وشارك في الوقفة الاحتجاجية العشرات من أهالي مقاطعة قامشلو، رافعين أعلام قوات حماية المجتمع – المرأة.

خلال الوقفة الاحتجاجية، تحدثت عضوة قوات حماية المجتمع - المرأة وضحة شيخموس، قائلة: "نظمنا وقفة احتجاجية، اليوم، أمام مقر الأمم المتحدة لمطالبتها بإيضاح موقفها إزاء جرائم الاحتلال التركي التي يرتكبها بحق المدنيين، ونناشد الأمم المتحدة إيقافها عند حدها".

وتابعت: "تستهدف الطائرات المسيّرة التابعة لدولة احتلال التركي المدنيين بشكل يومي، وبالمدافع الثقيلة يشن الهجمات على الخط الحدودي، مما أدى إلى استشهاد أطفال ومسنين"، وتساءلت: "أين منظمات حقوق الإنسان التي تنادي بالديمقراطية؟ أين موقف الدول الضامنة حيال هذه الجرائم".

نوّهت وضحة شيخموس إلى أن "صمت الأمم المتحدة حيال هذه الجرائم، يعني مشاركتها للاحتلال التركي"، مشيرة إلى أنهم سينصبون خيمة اعتصام أمام المقر؛ تنديداً بصمت الأمم المتحدة، اعتباراً من يوم غد الجمعة.

أكدت وضحة شيخموس أنه لا يمكن لأحد كسر إرادتهم "سنبقى نقاوم بجانب قواتنا العسكرية، إلى أن ندحر الاحتلال ومرتزقته".

في ختام حديثها، جددت عضوة قوات حماية المجتمع - المرأة التأكيد "نحن شعوب شمال وشرق سوريا سنبقى محتجين إلى أن تخرج الدول الضامنة عن صمتها إزاء ما تتعرض لها المنطقة من هجمات هادفة للنيل من إرادة الشعوب وإبادة الديمقراطية في المنطقة".

(كروب/ي م)

ANHA